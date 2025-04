BHK e.V. startet Kampagne zur Gewinnung von Pflegefachkräften in der außerklinischen Kinderkrankenpflege

(press1) - Pflegefachkräfte sind essenziell: Ohne sie bleibt vielen schwerstkranken Kindern ein Leben in ihrem Zuhause verwehrt



Dresden, 1. April 2025 - Der akute Fachkräftemangel in der außerklinischen Kinderkrankenpflege gefährdet die Versorgung schwerstkranker Kinder in ihrem Zuhause. Der "Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e.V." (BHK e.V.) startet daher die Kampagne "Außerklinische Kinderkrankenpflege ist mehr als ein Job - sie verändert Leben. Auch deines!" Ziel ist es, Pflegefachkräfte für dieses anspruchsvolle, aber bereichernde Berufsfeld zu gewinnen und auf die essenzielle Bedeutung dieser Arbeit aufmerksam zu machen.



Gemäß der Pflegestatistik 2023 sind lediglich 6,08 % Prozent der 5,69 Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren. Rund zwei Drittel aller Pflegefälle werden zu Hause betreut. Bei den pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen liegt die Zahl laut Pflegestatistik sogar bei über 99 %. Viele von ihnen benötigen eine intensivpflegerische Betreuung. Wenn der Pflegebedarf sich in diesen Bereich erstreckt, stehen viele Eltern vor einer schwer zu bewältigenden Herausforderung. Das Management von epileptischen Anfällen, Absaugen von Sekreten, Wechsel einer Trachealkanüle, Beatmungspflege und Notfallmanagement sind anspruchsvolle Aufgaben, die in der außerklinischen Kinderintensivpflege höchste Fachkompetenz erfordern - vergleichbar mit einer kleinen Kinderintensivstation, jedoch in den eigenen vier Wänden.



Ein Berufsfeld, das wenig bekannt ist



Doch es fehlt an qualifiziertem Fachpersonal. "Ein Grund für den Fachkräftemangel in diesem Bereich findet sich im geringen Bekanntheitsgrad des Berufsfelds der außerklinischen Kinderkranken- und Kinderintensivpflege", erklärt Corinne Ruser, Geschäftsführerin des Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e.V.



Pflegefachkräfte in der außerklinischen Kinderkrankenpflege übernehmen weit mehr als medizinisch-pflegerische Aufgaben. Sie begleiten die Kinder und ihre Familien langfristig, fördern die Entwicklung und ermöglichen eine bessere Lebensqualität.



"Außerklinische Kinderkrankenpflege verbindet hochprofessionelle, zum Teil technisch basierte Pflege mit sozialer Kompetenz. Sie ermöglicht es schwerstkranken Kindern, in ihrem vertrauten Umfeld aufzuwachsen und sich bestmöglich zu entwickeln", erklärt Corinne Ruser. "Unsere Kampagne soll zeigen, wie bereichernd dieser Beruf ist - für die Kinder, aber auch für die Pflegefachkräfte. Wir möchten Sichtbarkeit dafür schaffen und Menschen begeistern, die eine verantwortungsvolle und sinnerfüllte Tätigkeit mit Entwicklungsmöglichkeiten suchen."



Delanos Geschichte: Gelebte Pflege zuhause



Wie unverzichtbar diese Form der Pflege ist, zeigt das Beispiel von Delano. Der 1 Jahr und 8 Monate alte Junge leidet am seltenen Simpson-Golabi-Behmel-Syndrom Typ 1 und verbrachte 396 Tage seines Lebens im Krankenhaus. Seit August 2024 wird er von seinen Eltern zu Hause gepflegt - unterstützt von der Kinderkrankenpflege Weser Ems GmbH (KWE), die aktuell vor allem Nachtdienste übernimmt.



"Ohne den Pflegedienst hätten wir die häusliche Betreuung maximal zwei Wochen allein geschafft", sagt Delanos Mutter Olga Gergert. Sie berichtet, dass ihr Sohn sich zu Hause deutlich besser entwickelt als in der Klinik. Während er zuvor immer wieder Rückschläge erlitt, macht er nun große Fortschritte - sogar die Entfernung seines Tracheostomas rückt in greifbare Nähe. Die Pflegefachkräfte sind mittlerweile Teil der Familie geworden und geben Delano sowohl medizinische Versorgung als auch emotionale Sicherheit. "Wir als Eltern und auch die Geschwister haben erst zuhause die Möglichkeit bekommen, Delano wirklich kennenzulernen. Für seine physische und psychische Entwicklung ist die vertraute Umgebung unverzichtbar", erklärt Olga Gergert.



Ein Beruf mit Perspektive



Die außerklinische Kinderkrankenpflege bietet nicht nur schwerstkranken Kindern eine Zukunft, sondern auch den Fachkräften. Sie ermöglicht es ihnen, sich in einem anspruchsvollen medizinisch-pflegerischen Umfeld weiterzuentwickeln und eine hochqualifizierte, individuelle Patientenbetreuung der Kleinsten unserer Gesellschaft zu gewährleisten. Während im Klinikalltag und in der stationären Pflege oft Zeitdruck und Überlastung herrschen, können Fachkräfte in der außerklinischen Kinderkrankenpflege gezielt auf einen Patienten eingehen. Weiterbildung und Spezialisierung eröffnen neue Karrierechancen, während flexible Arbeitszeitmodelle die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erleichtern.



Erste Sponsoren der Kampagne des BHK e.V. sind Smart Healthcare Solutions GmbH und opta data Finance GmbH.



Weitere Informationen zur Kampagne des BHK e.V. gibt es unter:



https://bhkev.perspectivefunnel.com/ausserklinischekinderkrankenpflege/



Der BHK ist der Verband für Einrichtungen und Dienste der ambulanten sowie außerklinischen teilstationären und stationären Kinderkrankenpflege sowie der sonstigen Einrichtungen und Dienste, die Kinder und Jugendliche mit chronischen, schweren und schwersten Erkrankungen und Behinderungen ambulant, außerklinisch teilstationär und stationär versorgen und betreuen. Er wurde 1998 in Frankfurt a. Main gegründet. Der Sitz der Bundesgeschäftsstelle ist in Dresden.



Der Verband ist der berufliche, politische und soziale Interessenvertreter seiner Mitglieder in Gesetzgebungsverfahren, gegenüber Kostenträgern und sonstigen Entscheidungsträgern sowie gegenüber der Politik und Öffentlichkeit. Der BHK nimmt die Interessen der ambulanten Dienste sowie teilstationären und stationären Einrichtungen auf Bundesebene und auf Landesebene wahr und setzt sich für die Verbesserung und Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit schweren Erkrankungen und Behinderungen sowie ihrer Familien und sonstigen Bezugspersonen ein.



