Weltneuheit und Revolution in der Naturheilkunde

Geseke, 24. März 2025



Die Canuana GmbH stellte auf der BioFach-Messe 2025 erstmalig ihre Weltneuheit vor: Bachblüten-Essenzen auf Cannabis-Basis. Dies eröffnet neue Horizonte in der Naturheilkunde und im Wellness-Segment. Diese innovativen Produkte vereinen die Vorteile klassischer Bachblüten mit den Eigenschaften von Cannabis und sind für Mensch und Tier geeignet.



Innovative Produktlinie aus Cannabis und Bachblüten



Die Canuana GmbH sorgte auf der BioFach-Messe 2025 für Aufsehen: Bachblüten-Essenzen auf Cannabis-Basis. Diese Essenzen adressierten sowohl eingefleischte Cannabis-Liebhaber als auch traditionelle Nutzer von Bachblüten. Das renommierte Labor, welches bereits den ersten Bio-Nagellack entworfen hatte, entwickelte diese Produkte, die auf den Pflanzeninformationen von Cannabis Indica und Cannabis Sativa beruhen. Es gibt sie auch in Kombination mit der legendären Rescue-Essenz, die auch als Notfalltropfen bekannt ist.



Biologische Herstellung und patentierter Schutz



Hergestellt nach der originalen Methode von Dr. Edward Bach, folgen die Produkte strengsten biologischen Standards. Alle Pflanzen stammen aus firmeneigenem Bio-Anbau. Ein bemerkenswerter Vorteil dieser Essenzen besteht darin, dass sie frei von CBD, THC oder anderen Cannabinoiden sind und somit keine psychoaktiven Wirkungen hervorrufen. Diese Eigenschaften machen sie sowohl für Kinder als auch für Haustiere unbedenklich einsetzbar - ohne Nebenwirkungen zu verursachen.



Ein Schutz durch Patente und Gebrauchsmuster



Die Canuana GmbH hat ihre innovativen Produkte rechtlich abgesichert. Mehrere Gebrauchsmuster sind bereits beim Deutschen Patentamt registriert. Die Veröffentlichung des Patents durch das Patentamt erfolgt im September 2025. Dieser patentrechtliche Schutz unterstreicht die Einmaligkeit ihrer Essenzen und sichert deren Marktstellung.



Neue Maßstäbe in der Naturheilkunde



Durch die Kombination aus traditioneller Naturheilkunde und moderner Pflanzenforschung setzt die Canuana GmbH mit dieser Weltneuheit neue Maßstäbe. Die Bachblüten-Essenzen auf Cannabis-Basis stehen ab sofort einem breiten Publikum zur Verfügung. Ihre Einführung auf der BioFach-Messe war der erste Schritt, um sowohl Fachpublikum als auch Endverbraucher von deren Vorteilen zu überzeugen. Das Entwicklungslabor, bekannt für seine innovativen Produkte, nutzt jahrzehntelange Erfahrungen in der Entwicklung von Naturprodukten. Mit ihrer neuesten Produktlinie streben sie an, das Wohlbefinden der Nutzer durch natürliche Essenzen zu verbessern und dabei ökologische Standards einzuhalten.



Canuana GmbH Geseke



Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Bachblüten-Essenzen aus Cannabis und der Rescue-Mischung.



