Lachst Du noch - lebst Du noch

Humor in der Pflege und in der Medizin - 20 Jahre Entwicklung von Methoden zur Verbesserung und Qualifikation in der Pflege und Medizin



Im Pflegeberuf ist der tägliche Umgang mit menschlichen Emotionen und Herausforderungen allgegenwärtig. Pflegekräfte stehen oft unter hohem Druck, sei es durch körperlich anstrengende Tätigkeiten, emotionale Belastungen oder den Umgang mit komplexen medizinischen Situationen. Humor kann hier als ein wirkungsvolles Instrument dienen, um Stress abzubauen und die Arbeitsatmosphäre zu verbessern.



Durch gezielten Einsatz von Humor kann sowohl die Lebensqualität des Pflegepersonals als auch die der Patienten signifikant gesteigert werden.



Humor als Stressbewältigung



Zahlreiche Studien zeigen, dass Lachen das Stressniveau senken und die Produktion von Endorphinen fördern kann. Diese "Glückshormone" unterstützen nicht nur das Wohlbefinden, sondern stärken auch das Immunsystem. In der Pflege trägt ein humorvoller Ansatz dazu bei, die zwischenmenschliche Kommunikation zu verbessern und eine positive Beziehung zu den Patienten aufzubauen. Wenn Pflegekräfte humorvolle Elemente bewusst in ihren Arbeitsalltag integrieren, fördert dies nicht nur ihre eigene Stressbewältigung, sondern auch die Zufriedenheit der Patienten, die sich in einer entspannten Umgebung wohler fühlen.



Erfolgreiche Trainingsmethoden



HumorKom® bietet mit der berufsbegleitenden Ausbildung zum Humortrainer ein fundiertes Programm, das speziell auf die Bedürfnisse des Pflegealltags abgestimmt ist.



Teilnehmer lernen verschiedene Techniken, um Humor effektiv in der Kommunikation einzusetzen und stressige Situationen mit einem Lächeln zu meistern. Übungen zur Improvisation, Situationskomik und der bewusste Einsatz von Sprachwitz sind zentrale Bestandteile des Trainings. Diese Methoden ermöglichen es den Pflegenden, auch in herausfordernden Augenblicken Gelassenheit zu bewahren und kreativ auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren.



Erfahrungsberichte aus der Praxis



Ehemalige Kursteilnehmer berichten von spürbaren Verbesserungen in ihrer beruflichen Praxis. Eine Teilnehmerin erklärt: "Durch das Humortraining habe ich gelernt, wie wichtig es ist, auch in schwierigen Momenten den Humor nicht zu verlieren. Es hat meine Einstellung zur Arbeit grundlegend verändert und mir geholfen, den Kontakt zu den Patienten lockerer und herzlicher zu gestalten." Solche Erfahrungsberichte verdeutlichen, dass die Integration von Humor nicht nur die Arbeitszufriedenheit erhöht, sondern auch die Resilienz der Pflegekräfte stärkt.



Die Zukunft des Humors in der Pflege



Die Implementierung von Humor im Pflegealltag ist ein vielversprechender Ansatz, der sowohl das Wohlbefinden der Pflegekräfte als auch der Patienten nachhaltig verbessern kann. Die angebotenen Trainings sind ein erster Schritt auf dem Weg zu einer Arbeitskultur, in der Freude und Menschlichkeit im Mittelpunkt stehen.



Pflegeeinrichtungen, die humorvolle Ansätze aktiv fördern, werden nicht nur als moderne und mitarbeiterfreundliche Arbeitgeber wahrgenommen, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zu einer optimistischeren und gesünderen Gesellschaft.



Inhouse Seminare und zahlreiche offene Seminare entdecken Sie auf www.humorkom.de , auch online Seminare sind eine Möglichkeit Humor in den eigenen Pflegealltag zu integrieren.



Udo Berenbrinker leitet diese Trainings seit über 20 Jahre und hat mit seinem Team zahlreiche Methoden in der Praxis und Theorie geprüft. Daraus ist das 3-Säulen Modell von HumorKom® entstanden, welches seit mehr als 8 Jahren auch in die Ausbildung an der Fachhochschule in Bozen integriert wurde. In Italien läuft es unter dem Begriff "Humor in der Pflege-Das Bozener Modell", das in seinen Anfängen wissenschaftlich begleitet worden ist von Prof. Dr. Dr. Hirsch.



Das nächste Life-Training ist das Ferienseminar in den Osterferien am Bodensee "Flow-Freude-Glück - Persönlichkeitsentwicklung zum Thema Freude" (24.-27.4.) und das Life-online Seminar "Spontan humorvoll sein" (6.5.). Diese Trainings gelten auch als Infoseminare für die Ausbildung zum Humortrainer und Coach im Gesundheitbereich. (https://www.humorkom.de/ausbildung/humor-trainer.html )



Übersicht Seminare: https://www.humorkom.de/terminuebersicht-offene-seminare.html



Trainingsinstitut HumorKom



Das Trainingsinstitut HumorKom ist gewachsen aus der Philosophie und Gedankenwelt der Tamala Clown Akademie - internationales Ausbildungszentrum für Clown, Gesundheit!Clown und Comedy-Schauspieler. Entstanden aus der Erfahrung, dass alle gesellschaftlichen Zusammenhänge menschlicher werden, wenn Humor im Spiel ist, ist der Trainingsbereich Humor und Kommunikation im Jahre 2008 entwickelt worden. 2011 gründeten Udo Berenbrinker und Jenny Karpawitz HumorKom® als eigenständigen Geschäftsbereich.



Mit über 35 Jahren Erfahrung als Trainer in der Clown- und Comedy-Ausbildung und selbst jahrelang als Schauspieler tätig, konnte das Trainer-Duo auf viele effektive Methoden zurückgreifen, die das kreative und humorvolle Denken fördern. Ausgebildet zu CoreDynamik-Trainern (Therapie und Coaching) entwickelten sie bereits 2003 Seminare zum Thema Humor/Clown und Persönlichkeitsarbeit.



Trainingsexperten mit Praxiserfahrung



Es entstanden Trainings - als Inhouse- oder offene Seminare buchbar - verschiedene Vorträge und die Ausbildung zum Humortrainer/Coach. Verschiedene Methoden, speziell entwickelt für den Bereich Humor und Kommunikation, unterstützen die Teilnehmer, die eigene Humorkompetenz zu schulen.



Inzwischen arbeiten mehrere Trainer mit unterschiedlichen Modulen für HumorKom. Kunden und Seminarteilnehmer sind begeistert von der unkonventionellen und inspirierenden Art der HumorKom-Trainer.



Humorzentrum



Unsere Trainings werden als Inhouse-Seminare angeboten oder Sie kommen mit Ihrem Team zu uns an den Bodensee und nutzen unser Zentrum mit speziell hierfür gestalteten Räumen. Hier findet auch die Ausbildung zum HumorKom®Trainer/Coach statt.



HumorKom ist Teil der Firmengruppe Tamala Center mit Sitz in Konstanz.



Kontakt



Humorkom

Udo Berenbrinker

Fritz-Arnold-Str. 23

78467 Konstanz

075319413140

info@humorkom.de

https://www.humorkom.de/

Downloads zu dieser Pressemitteilung: