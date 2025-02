Infowebseite für Nahrungsergänzung startet in Deutschland

(press1) - Reute, 21.02.2025 - Ab sofort ist die Recherche zu LIVEGOOD-Produkten und dem LIVEGOOD Geschäftsmodel in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf einer deutschsprachigen Webseite möglich. Joachim Koelmel, unabhängiger Vertriebspartner von LIVEGOOD, stellt Interessierten umfassende Informationen zu LIVEGOOD auf einer neuen Webseite zur Verfügung. Ebenso wird auf der Webseite eine Übersicht von allen Mikronährstoffen gelistet.



LIVEGOOD hat weltweit große Aufmerksamkeit erlangt, jedoch ist das Unternehmen im deutschsprachigen Raum bisher noch nicht weit verbreitet. Viele Informationen zu den Produkten und dem Vertrieb sind bislang nur auf Englisch oder über Google-Übersetzungen auf der offiziellen Webseite zugänglich. Mit der neuen deutschsprachigen Informationsseite setzt Joachim Koelmel nun einen wichtigen Schritt, um auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verstärkt Kunden und Vertriebspartner anzusprechen.



Im Jahr 2024 erreichte LIVEGOOD durchgehend den ersten Platz im Momentum-Ranking, das das stärkste Wachstum unter allen Network-Marketing-Unternehmen weltweit widerspiegelt. Dieser Erfolg ist maßgeblich auf die hohe Qualität der Produkte und die Zufriedenheit der Kunden zurückzuführen. Im Dezember 2024 verzeichnete das Unternehmen bereits 1,6 Millionen Mitglieder weltweit - eine Zahl, die weiterhin steigt. LIVEGOOD wurde im Dezember 2022 gegründet und vertreibt seine Produkte weltweit ohne Einschränkungen.



LIVEGOOD arbeitet nach einem Mitgliedschaftsmodell, bei dem Mitglieder monatliche Beiträge von 9,95 USD oder eine Jahresgebühr von 99,95 USD zahlen. Als Mitglieder profitieren sie von Vorzugspreisen auf Nahrungsergänzungs-, Schönheits- und Wellnessprodukte, die um etwa 30 % unter den regulären Einzelhandelspreisen liegen. Zudem haben alle volljährigen Personen die Möglichkeit, als Vertriebspartner einzutreten. Die einmalige Gebühr für den Einstieg als Vertriebspartner beträgt 40,00 USD.



Ein herausragendes Merkmal der LIVEGOOD-Produkte ist ihre exzellente Qualität zu einem fairen Preis.



Deutschsprachige LIVEGOOD Informationsseite:



https://www.nahrungsergaenzung.de/



Internationale LIVEGOOD Informationsseite:



Zeitgleich mit der deutschen Webseite ist auch die internationale Webseite in über 50 Sprachen online gegangen, um Interessenten weltweit zu erreichen.



Webseite:



https://www.livegood-international.com/



Joachim Koelmel freut sich als unabhängiger Vertriebspartner von LIVEGOOD, Interessenten umfassend zu informieren und bei Fragen sowohl Kunden als auch potenziellen Vertriebspartnern tatkräftig zur Seite zu stehen.



Nahrungsergaenzung.de, J. Koelmel

Joachim Koelmel

Schwendistrasse 1

9411 Schachen bei Reute

+41789279082

info@nahrungsergaenzung.de

https://www.nahrungsergaenzung.de/

