Seegene Germany erweitert Partnerschaft mit Xpedite Diagnostics

- Strategische Partnerschaft für den globalen Vertrieb: Die Zusammenarbeit fördert die Weiterentwicklung von diagnostischen Produktinnovationen und den Vertrieb über das globale Netzwerk von Seegene.



- Erweiterung durch CE-IVD-zertifizierte Produkte: Der erfolgreiche Start mit dem Produkt Releaser wird durch die Einführung des CE-IVD-markierten Produkts PreLyser erweitert.



- Ab sofort erhältlich: Kunden können die neuen Produkte ab sofort kaufen.



DÜSSELDORF, 18.02.2025 /PR-Gateway/ -- Seegene Germany GmbH, die deutsche Tochtergesellschaft von Seegene Inc., einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der syndromischen Real-time-PCR-Diagnostik, gab heute den Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Xpedite Diagnostics GmbH bekannt. Diese Zusammenarbeit bringt beide Unternehmen ihrem gemeinsamen Ziel näher, die molekulare Diagnostik voranzutreiben und Innovationen zu fördern.



Eckpfeiler dieser Kooperation ist das bereits im Jahr 2021 eingeführte Produkt Releaser. Nun folgt die Neueinführung des CE-IVD-markierten Produkts PreLyser, das seit Anfang 2025 erhältlich ist. Mit der Einführung von PreLyser wird eine zuverlässige und einfach zu integrierende Ergänzung zu den bestehenden Stuhllaborprodukten von Seegene auf den deutschen Markt gebracht. Die Pufferflüssigkeit ist eine hervorragende Ergänzung des bestehenden Seegene GI Produktportfolios, um die hohen Qualitätsstandards und die Lieferfähigkeit aufrecht zu erhalten. Mit diesem neuen Produkt wird nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Seegene Germany und Xpedite Diagnostics weiter gestärkt, sondern auch die diagnostischen Möglichkeiten für Labore und Gesundheitseinrichtungen weltweit erweitert.



"Mit Xpedite Diagnostics als Partner verstärken wir unsere Marktposition in der molekularen Diagnostik. Die innovativen Produkte von Xpedite sind eine perfekte Ergänzung zu dem bestehenden Portfolio von Seegene im Bereich der Nukleinsäure Extraktion und in dem Angebot schnelle und manuelle Arbeitsabläufe im Labor zu ermöglichen. Über das weltweite Vertriebsnetz von Seegene erhalten alle Seegene Kunden den Zugang zu diesen neuen Produktentwicklungen", so Dr. Lothar Kruska, Geschäftsführer der Seegene Germany GmbH.



"Wir freuen uns, die strategische Partnerschaft mit Seegene Germany auszubauen, die die molekulare Diagnostik bereichern wird. Mit der firmeneigenen SwiftX™ Toolbox, einer innovativen Technologie zur Zellanreicherung und Reverse Purification, sowie den exklusiv für Seegene entwickelten Produkten Releaser und PreLyser ermöglicht Xpedite Diagnostics schnelle, einfache und kosteneffiziente Extraktionsprotokolle. Die umweltfreundliche und anpassungsfähige Toolbox zielt darauf ab, Arbeitsabläufe zu verbessern und die Molekulardiagnostik am Point-of-Care zugänglicher zu machen," sagt Dr. Andy Wende, Gründer und Geschäftsführer von Xpedite Diagnostics.



Xpedite Diagnostics, ein führender Anbieter von Lösungen zur Zellanreicherung und Probenaufbereitung, integriert darüber hinaus seine SwiftX™ Toolbox. Mit der neuen SwiftX™ Toolbox wird die Arbeit von Wissenschaftlern, Laboren und Industriepartnern entscheidend vereinfacht, ohne dabei an Qualität einzubüßen. Die umweltfreundliche Technologie unterstützt schnellere Analyseprozesse und ermöglicht den Einsatz modernster Diagnostik direkt am Point-of-Care. Diese Technologie ermöglicht eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Probenextraktion und -aufreinigung, was einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung molekularbiologischer Arbeitsabläufe darstellt.



Diese strategische Kooperation festigt die Rolle von Seegene Germany als führendes Unternehmen im Bereich der molekularen Diagnostik und erweitert das Angebot an hochqualitativen, anwenderfreundlichen Produkten für Labore weltweit.



Informationen zu Seegene Germany GmbH



Die Seegene Germany GmbH wurde 2017 als deutsche Tochterfirma der Seegene Inc., mit dem Hauptsitz in Seoul, Südkorea, gegründet. Die Firma ist weltweit führend in der molekularen Diagnostik mittels Multiplex Real-time PCR. Seegene hat 24 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Betrieb von quantitativen Syndrom-PCR-Technologien.



Besuchen Sie Seegene.de und folgen Sie uns auch auf LinkedIn



Informationen zu Xpedite Diagnostics GmbH



Xpedite Diagnostics GmbH ist ein schnell wachsendes deutsches Start-up-Unternehmen, das sich auf die Extraktion von Nukleinsäuren für die Human- und Veterinärdiagnostik, Lebensmittel- und Wassertests sowie Biowissenschaften spezialisiert hat. Xpedite Diagnostics bietet maßgeschneiderte Lösungen zur DNA/RNA-Extraktion zur nahtlosen Verknüpfung mit molekularen Assays von Industriepartnern und Forschern an. Xpedite Diagnostics kann bereits auf eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Einführung von IVD-Produkten (In-vitro-Diagnostik) verweisen.



Weitere Informationen finden Sie unter xpedite-dx.com sowie auf LinkedIn



Seegene (KQ: 096530) ist ein weltweiter Pionier bei der symptombasierten In-vitro-Diagnostik im Bereich der molekularen Medizin. Das Unternehmen leistet maßgebliche Forschungsarbeit, um Multiplex-Technologien für die Molekulardiagnostik zu entwickeln und Multiplex In-vitro-Diagnostika und Reagenzien herzustellen. Seegene"s Ziel ist es die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen zu verbessern indem ein breiter Zugang zur Multiplex-Molekulardiagnostik geschaffen wird. Auf Basis seiner innovativen proprietären Technologien leistet Seegene einen maßgeblichen Beitrag, um kostengünstige und klinikfreundliche molekulardiagnostische Lösungen für Infektionskrankheiten, Genetik, Pharmakogenetik und Onkologie bereitzustellen. Die deutsche Firmentochter Seegene Germany ist seit 2016 in Düsseldorf ansässig. Weitere Informationen finden Sie unter Seegene.de



