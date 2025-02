Tripada(R) Yogalehrer Social - Yoga für soziale Berufe

(press1) - 13. Februar 2025 - Die Tripada® Yogalehrer Social Fortbildung bietet eine kompakte Einführung für Fachkräfte aus sozialen, therapeutischen und pädagogischen Berufen.



Die Tripada® Yogalehrer Social Fortbildung bietet eine kompakte Einführung für Fachkräfte aus sozialen, therapeutischen und pädagogischen Berufen. Sie vermittelt praxisnahe Kompetenzen, um Tripada Yoga® als gesundheitsförderndes Übungsprogramm in den beruflichen Alltag zu integrieren.



Kompakte Inhalte der Fortbildung:



- Wissenschaftlich fundierter Yoga-Ansatz für Gesundheitsförderung

- Strukturierte Gestaltung einer Tripada Yoga® Stunde

- Praxis: Körperübungen, Atemtechniken & Entspannung

- Anwendung in sozialen und therapeutischen Berufen



Abschluss mit Zertifikat & Nutzungslizenz



Kursdetails:



Ort: Tripada Akademie, Wuppertal

Dauer: 2 Tage (20 UE)

Kosten: 290,00 EUR



Information und Anmeldung: 0202 9798540 oder info@tripada.de



Vorteile der Fortbildung:



Praxisnaher Unterricht Zertifizierung ohne monatliche Lizenzgebühren Wissenschaftlich fundierte Methodik Ideal für Sozialarbeiter, Psychologen, Therapeuten & Pädagogen



Diese Fortbildung bietet eine wertvolle Möglichkeit, Yoga gezielt in soziale & therapeutische Berufe zu integrieren.



Auf 230 qm Fläche bieten wir mit zwei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse für Erwachsene und Kinder im Bereich Orthopädie an. Tripada® und Tripada - Yoga ® sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer - Ausbildung, eine Kinder - Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen und Fortbildungen in Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, eine Pilatestrainer Ausbildung sowie Faszientrainer Ausbildung an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.



Kontakt



Tripada Akademie

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 9798540

info@tripada.de

https://tripada-wuppertal.de/

Downloads zu dieser Pressemitteilung: