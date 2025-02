Hitachi Vantara unterstützt FarmaMondo bei der Bereitstellung lebenswichtiger Medikamente 24/7

(press1) - 4. Februar 2025 - Das Schweizer Pharmaunternehmen FarmaMondo migriert auf die Hitachi VSP One und verbessert damit gleichzeitig Performance, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit im weltweiten Betrieb.



Hitachi Vantara , Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, hat für FarmaMondo, ein weltweit aktives Unternehmen bei der Bereitstellung von Spezialmedikamenten, die Storage-Infrastruktur modernisiert. Gemeinsam mit dem Partner Netability hat Hitachi Vantara die Hitachi Virtual Storage Platform One (VSP One) implementiert, eine Speicherlösung der neuesten Generation. Die VSP One dient zukünftig als zuverlässige und effiziente Basis für den internationalen Geschäftsbetrieb und hilft FarmaMondo, seinen Kunden rund um die Uhr lebenswichtige Medikamente bereitzustellen.



FarmaMondo hat sich auf die Versorgung mit sogenannten "Unlicensed Medicines" (ULMs) spezialisiert - Medikamente, die nicht kommerziell im Heimatmarkt verfügbar sind, aber unter bestimmten Umständen von Ärzten verschrieben werden dürfen. Mit einer Wachstumsrate von 30 bis 40% pro Jahr und Geschäftsaktivitäten in über 20 Ländern benötigt FarmaMondo eine robuste und zuverlässige IT-Infrastruktur für sein Datenmanagement. Die bisherige, über Jahre gewachsene IT-Infrastruktur war an ihre Leistungs- und Kapazitätsgrenzen gestoßen. Veraltete Speicherlösungen und hohe Energiekosten gefährdeten die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeitsziele.



Um diese Herausforderungen zu meistern, setzte FarmaMondo auf die Expertise von Hitachi Vantara und seinem langjährigen Partners Netability und die fortschrittliche Technologie der VSP One-Plattform, die hohe Leistung und Skalierbarkeit, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit sowie fortschrittliche Datenschutzfunktionen bietet - alles in einer einfach zu verwaltenden Lösung.



"Unsere Büros weltweit müssen rund um die Uhr auf zentrale IT-Systeme zugreifen können, Stillstandzeiten sind für uns keine Option. Mit der neuen Infrastruktur garantieren wir eine hohe Leistung, maximale Skalierbarkeit und nahezu 100% Verfügbarkeit - und das bei geringerem Energieverbrauch. Das macht unsere IT nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger", so Antonio Adorno, IT-Manager, FarmaMondo. "Besonders beeindruckt waren wir von der Geschwindigkeit der Migration. Mit Hitachi und Netability war die Umstellung so einfach und reibungslos wie möglich."



Im Rahmen des geplanten Migrationsprojektes wurden VMware- und, SAP-Anwendungen sowie Datenbanken von der alten Storage-Landschaft auf das neue Hitachi VSP One Block Array überspielt. Eckpunkt des Migrationsprojekts:



- Upgrade auf NVMe-Technologie: VSP One nutzt die neueste NVMe-Flash-Technologie, die die Performance für interaktive Anwendungen und Batch-Verarbeitungsaufgaben beschleunigt und vorhersehbar bereitstellt.



- Flexibilität durch dynamischen Speicher: Die neue Lösung erlaubt es, Speicherplatz schrittweise zu erweitern und Kosten zu senken.



- Nachhaltigkeit im Fokus: Die ausgezeichnete Energieeffizienz der VSP One (zertifiziert durch ENERGY STAR ) reduziert den Energieverbrauch pro TB auf ein Drittel. Gleichzeitig benötigt die VSP One auch weniger Rackspace, so dass der Platzbedarf im Rechenzentrum deutlich kleiner ist.



- Bessere Performance: Batch-Prozesse laufen nun dreimal schneller. Ein SAP-Job, der früher 20 Minuten dauerte, wird beispielsweise in nur sechs Minuten abgeschlossen.



- Verbesserte Datenresilienz: Unveränderbare Snapshots der VSP One schützen das Unternehmen besser vor Ransomware-Angriffen.



- Migrationsunterstützung durch einen Partner: Netability ermöglichte eine nahtlose und unterbrechungsfreie Datenmigration über eine ultraschnelle Glasfaser-Verbindung zwischen dem alten und neuen Storage-System ("Zero Downtime").



"Wir freuen uns, FarmaMondo bei der Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur mit der Hitachi VSP One zu unterstützen und sind stolz darauf, dass unsere Technologie dazu beiträgt, dass FarmaMondo Patienten weltweit mit lebenswichtigen Medikamenten versorgen kann", so Michael Roth, Geschäftsführer Schweiz/ Österreich bei Hitachi Vantara. "Gleichzeitig zeigt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Netability in diesem Projekt, wie wichtig starke Partnerschaften sind, um Unternehmen bei der Bewältigung ihrer IT-Herausforderungen zu unterstützen und die stabilsten Lösungen anzubieten."



Erfahren Sie mehr über die Hitachi VSP One



