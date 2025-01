MedFinder Physio - Die neue Online-Plattform, die Physiotherapeuten und Patienten verbindet

(press1) - 10. Januar 2025 - Termine beim Physiotherapeuten zu bekommen ist oft schwer, gleichzeitig werden Physiotherapeuten in vielen Fällen von einer wahren Anfrageflut überrollt, obwohl diese Anfragen häufig gar nicht zum Angebot des Physiotherapeuten passen. Die Lösung: MedFinder Physio bietet Physiotherapeuten eine innovative Online-Plattform, auf der sie ihre Praxis und Spezialisierungen optimal präsentieren können, während Patienten gezielt nach den passenden Therapeuten suchen können.



MedFinder Physio ist eine benutzerfreundliche und effektive Online-Plattform, die auf https://physio.medfinder.info Therapeuten und Patienten digital zusammenführt. Nutzer haben die Möglichkeit, Physiotherapeuten in ihrer Nähe zu finden und nach spezifischen Behandlungsschwerpunkten zu filtern. Zudem bietet die Seite umfangreiche zusätzliche Informationen rund um das Thema Physiotherapie. Ob mit Blogbeiträgen zu Themen von Arthrose bis zu X-Beinen oder mit anschaulichen Video-Empfehlungen, das Informationsangebot beantwortet umfassend offene Fragen zur Physiotherapie und begleitenden Themenbereichen.



"Einen Termin beim Physiotherapeuten zu bekommen, ist oft schwierig genug, und dann ist nicht sicher, ob der Therapeut wirklich der richtige für mich ist", beschreibt eine Patientin die Situation. "Mit MedFinder Physio lässt sich dieses Problem umgehen: Ich finde gezielt Praxen in meiner Nähe und kann nach spezifischen Kategorien filtern. So kann ich auf einen Klick die Praxen finden, die optimal zu meinen Bedürfnissen passen und diese dann direkt kontaktieren."



Neben den Vorteilen für Patienten bietet die Online-Plattform angemeldeten Physiotherapeuten die Möglichkeit, ihre Praxis optimal zu präsentieren und ihre Behandlungsschwerpunkte sichtbar hervorzuheben. Mit einem individuellen Profil können Therapeuten ihre Expertise klar kommunizieren und gezielt die Patienten erreichen, die genau diese Fachkenntnisse suchen. So erhöht die Plattform nicht nur die digitale Sichtbarkeit, sondern erleichtert es Patienten auch, wichtige Informationen schnell und einfach zu finden.



Umfassendes Online-Marketing zum Wohle von Patienten und Physiotherapeuten



MedFinder Physio bietet umfassendes Online-Marketing für Physiotherapie-Praxen aus einer Hand. Das detaillierte Profil auf der Plattform wird durch umfangreiche Social-Media-Aktivitäten von MedFinder begleitet und sorgt so für die optimale Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Physiotherapeuten in ganz Deutschland. Der Clou: Jede Praxis kann unter https://physio.medfinder.info/join komplett unverbindlich einen Monat lang kostenfrei testen, welches Angebot von Medfinder Physio das passende für ihre Bedürfnisse ist.



Indem es Patienten und Therapeuten im digitalen Raum zusammenbringt, schließt MedFinder Physio eine große Lücke im Gesundheitswesen. Durch die gezielte Verbindung von Fachwissen und Patientenbedarf wird die Plattform zu einem wertvollen Werkzeug für alle, die eine effektive physiotherapeutische Versorgung suchen.



Aktuell sind bereits über 30.000 Adressen von Physiotherapeuten aus ganz Deutschland auf der Plattform eingetragen. Die Basiseinträge sind kostenfrei und es lohnt sich für jeden Physiotherapeuten zu prüfen, ob er schon gelistet ist. Die eigenen Angaben lassen sich unkompliziert und kostenfrei bearbeiten und bspw. durch ein Logo ergänzen.



Für weitere Informationen besuchen Sie: https://physio.medfinder.info/



MedFinder Physio bringt Patienten und Physiotherapeuten zusammen



Neue Chancen fuer die Suche nach dem passenden Physiotherapeuten und das Praxismarketing. Auf unserer Physiotherapie-Plattform finden Patienten, die maßgeschneiderte Therapie-Angebote suchen, nahtlos den Kontakt zu ausgebildeten Physiotherapeuten und Physiotherapie-Praxen. Hierbei kann schnell und einfach nach verschiedenen Behandlungstechniken, Diagnosen und Kategorien gefiltert werden, um die Suche nach den individuellen Beduerfnissen zu erleichtern.



Physiotherapeuten oder Praxis-Inhaber erhalten auf der Physiotherapie-Plattform zugleich eine Vielzahl an Möglichkeiten, um ihre Expertise professionell zu präsentieren und potenzielle Patienten zu erreichen. Im persönlichen Profil können Behandlungsschwerpunkte, Therapieangebote und alle Standard- und Spezialleistungen uebersichtlich dargestellt werden.



MedFinder Physio schafft auf diese Weise neue Chancen im Online-Praxismarketing fur Physiotherapeuten und eröffnet neue Kommunikationswege, sodass Physiotherapeuten und Patienten schnell und einfach zusammenfinden.



