Humor gilt in der Forschung der Positiven Psychologie als Charakterstärke, die zur Lebenszufriedenheit eines Menschen beiträgt. Diese günstige Wirkung zeigt sich auch bei älteren Menschen.



Studien belegen die Effektivität der Humortherapie bei älteren Menschen mit Depression.



Ältere Menschen reagieren ebenfalls positiv auf spezialisierte Gesundheit!Clowns und zeigen weniger Verhaltensauffälligkeiten.



Ziele



Viele Alters- und Pflegeheime haben sich erst punktuell mit dem Thema Humor auseinandergesetzt.



Mit dem Training Glücksmomente - Humor kennt kein Alter soll Humor nachhaltig, ganzheitlich und professionell im Alltag von Alters- und Pflegeheimen in Deutschland gelebt und integriert werden. Damit lässt sich die Versorgungsqualität von betagten, behinderten, demenzbetroffenen oder psychisch erkrankten Alters- und Pflegeheim-BewohnerInnen verbessern.



Inhaltliche Schwerpunkte



Das Training setzt einen Schwerpunkt bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen, die sich an Leitende und Mitarbeitende von Alters- und Pflegeheimen richten. So haben wir eine Inhouse-Weiterbildung, Humorvolle Kommunikation für Alters- und Pflegeheime entwickelt, die der Sensibilisierung von Führungskräften und Mitarbeitenden für das Thema Humor dient und praktischen Humor-Imput vermittelt.



Weiter arbeiten wir am Aufbau des Netzwerks Humorvolle Kommunikation, in dem sich humorinteressierte Mitarbeitende von Alters- und Pflegeheimen regelmäßig treffen und austauschen können.



Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts liegt in der Qualifizierung von Clowns zu Gesundheit!Clowns®. Dies beinhaltet die Entwicklung und Umsetzung eines Curriculums für Clowns und Humorarbeitende, die professionell in Alters- und Pflegeheimen arbeiten möchten. Grundlage des Curriculums bilden Experteninterviews, die von Careum (Forschungsinstitut der Kalaidos Fachhochschule Zürich), dem Altersforscher Prof. Dr. Dr. Hirsch und dem Bundesministerium für Gesundheit durchgeführt bzw. gefördert werden.



Sie können bei dem Internationalen Zentrum Tamala Center - bestehend aus der Clown Akademie, dem Institut für Inhouse Schulungen Humorkom und der Plattform Gesundheitclown - Inhouseschulingen, Qualifizierungsmassnahmen für Führungskräfte und Mitarbeiter sowie Gesundheitclowns in ganz Deutschland buchen. Unser Zentrum ist im Jahre 2023 für unsere Dienstleistungen und Qualität mit dem International renommierten HipeAward 2023 ausgezeichnet worden. Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie gerne über Möglichkeiten auch in Ihrer Region:



www.humorkom.de www.gesundheitclown.de www.tamala-center.de



Um die Arbeit kennenzulernen finden zwei exclusive Seminar für Verantwortliche und Führungskräfte im November in Bozen (Südtirol Italien) und Konstanz statt, die von der Regierung Südtirol bzw. der Stadt Konstanz gefördert werden:



15.-17.11. Heyoka Humortraining - Einführung und Grundlagen zum Thema Humor in der Pflege und Medizin - für Mitarbeiter Verantwortliche aus sozialen und therapeutischen Einrichtungen gibt es einen 20% Rabatt Infos und Anmeldung hier: https://www.humorkom.de/offene-seminare/heyoka-humortraining.html Kursgebühr 276.-EUR



19.-20.11. Humor als soziale Kompetenz für Mitarbeiter und Führungskräfte aus der sozialen Arbeit an der Hannah Arend Berufshochschule für soziale Arbeit in Bozen statt. Informationen und Anmeldung hier: https://www.humorkom.de/offene-seminare/humor-als-soziale-kompetenz-online-kurs.html Kursgebühr 90.-EUR



Weitere Seminare um diese Arbeit und das Netzwerk kennenzulernen sind:



3.-9.11. Der Narr und der Tod - Humor in der Sterbebegleitung im Tagungshotel Schloss Glarisegg in Steckborn (CH) für Spitalclowns, Hospiz-Mitarbeiter, Ärzte und Pfleger von Palliativ Kliniken ist wieder ein Platz frei geworden. Kursgebühr 520.-EUR (20% Reduzierung) https://www.tamala-center.de/seminare/der-narr-und-der-tod.html

9.-10.11. Clown Step by Step - Die Kunst der Clowns im Gesundheitsbereich in Konstanz https://www.tamala-center.de/seminare/clown-step-by-step.html



23.11. Clown Online - ein Interaktive Life Online Kurs [urol=https://www.tamala-center.de/seminare/clown-online.html]https://www.tamala-center.de/seminare/clown-online.html[/url]



7.-8.12. Die Kunst der Improvisation für Pfleger und Mediziner: Am Anfang war das "JA" [url=https://www.tamala-center.de/seminare/play-die-kunst-der-improvisation.html]https://www.tamala-center.de/seminare/play-die-kunst-der-improvisation.html[/url]

Weitere Themen aus dem Gesundheitsbereich als Inhouse Training: Humor als Stressbewältigung, Humor als Führungskompetenz im sozialen/medizinischen Umfeld, Ausbildung zum Humorcoach und Humortrainer



www.humorkom.de oder www.tamala-center.de



HumorKom - Internationales Trainingsinstitut für Humor und Kommunikation



Inhouse-Trainings im Bereich Kommunikation, Körpersprache, Sprachwitz, Reszilenztraining, Softskill



Offene Seminare und online Training



Ausbildung zum Coach und Humortrainer, Seminarschauspieler, Vorträge für Gesundheitbranche



Video: [url=https://www.youtube.com/watch?v=oyGR1-7Nh44]https://www.youtube.com/watch?v=oyGR1-7Nh44[/url]



