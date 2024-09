Für monsterstarke Kinderzähne

(press1) - Berliner Start-up Natch erweitert Produktpalette durch neue Zahnpasta Tabs für Kinder / Clean, natürlich, remineralisierend, plastikfrei



Berlin, 18.09.2024 - Zahnpasta aus Tuben war gestern! Das Berliner Start-up Natch präsentiert seit 2021 eine innovative Zahnpasta-Alternative, die nicht nur vollständig ohne Plastik auskommt, sondern dafür sorgt, dass die Zähne mit den besten Inhaltsstoffen gepflegt werden: Mit natürlichen Zahnpasta Tabs, die nicht nur gesund, natürlich und nachhaltig sind, sondern auch noch richtig gut schmecken!



Jetzt stellt das mehrfach preisgekrönte Start-up die fünfte Zahnpasta-Formel vor:



Tooth Monster Bubblegum-Tabs für Kinder.



Kinder lieben Süßes, Eltern lieben gesunde Zähne - Natch bringt beides zusammen! Mit den neuen Tooth Monster Bubblegum Zahnpasta-Tabs wird Zähneputzen zur Freude für die ganze Familie. Die einzigartige Formel, entwickelt nach einem Jahr intensiver Forschung und Geschmackstests mit Kindern, vereint gesunde Mundpflege mit einem unverwechselbaren Geschmackserlebnis. Ein echtes Highlight für alle, die Zahnpflege nachhaltig und kinderfreundlich gestalten wollen!



Einzigartig für die Zahngesundheit: Unsere Zahnpasta-Tabs sind fluoridfrei und stattdessen mit Calcium Hydroxylapatit (HAp) angereichert in einer Partikelgrösse von 1-3 Mikrometer - ein natürlicher Zahnschmelzbestandteil, der die Zähne stärkt und remineralisiert. HAp ist biokompatibel und sicher, selbst wenn es verschluckt wird - ideal für kleine Entdecker! Zeolith neutralisiert den Säuregehalt im Mund und unterstützt die Entgiftung, während Zink antibakteriell wirkt und die Bildung von Plaque reduziert. So helfen unsere Tabs, einen umfassenden Schutz gegen Karies und Zahnfleischentzündungen zu bilden.



Natürlicher Geschmack ohne Kompromisse: Ohne künstlichen Zucker, aber mit vollem Geschmack - die Natch Tooth Monster Tabs kombinieren eine einzigartige Mischung aus natürlichen Ölen, Frucht- und Gemüseextrakten. Das Ergebnis? Ein köstlicher Bubblegum-Geschmack, der Kinder begeistert und die tägliche Zahnpflege zu einem Abenteuer macht.



Nachhaltigkeit trifft Innovation: Die Natch Tooth Monster Zahnpasta-Tabs sind nicht nur gut für die Zähne, sondern auch für die Umwelt. Verpackt in wiederverwendbaren Glasflaschen und nachfüllbar mit biologisch abbaubaren Refillbags, helfen sie, Plastikmüll zu vermeiden und fördern gleichzeitig nachhaltige Zahnpflege-Gewohnheiten. Mit unserem praktischen Abo-System haben Eltern die Gewissheit, dass der Vorrat nie ausgeht - automatisch und umweltfreundlich nach Hause geliefert!



Perfekt für zuhause und unterwegs:



-Bubblegum Zahnpasta-Tabs (85 Stück): Spaß beim Zähneputzen garantiert!

-Mini-Reiseflasche (6 Tabs): Praktisch für jedes Abenteuer unterwegs.

-Moso Bambus Zahnbürste: Ergonomisch für kleine Hände, in Pink und Blau.



Warum Natch Tabs die beste Wahl für Kinder sind:



Kinderzähne sind besonders empfindlich und benötigen speziellen Schutz. Mit den Natch Tabs erhalten sie eine perfekte Balance aus effektiver Reinigung und sanfter Pflege. Das liebevoll gestaltete Zahnmonster-Design motiviert Kinder, regelmäßig und mit Freude zu putzen - und fördert gesunde Zahnpflege-Routinen von klein auf.



Auszeichnungen und Erfolge



Natch wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet:



-Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024

-PETA Vegan Award Beauty 2023 (Beste vegane Zahnpasta)

-GREEN DENTAL AWARD 2023 (Bestes Startup)

-Natch begeisterte zudem als Teilnehmer der VOX TV-Show "Die Höhle der Löwen" die Jury und das Publikum.

-Zusätzlich trägt Natch das renommierte flustix-Siegel, das eine 100%tige Plastikfreiheit der Produkte zertifiziert.



Über Natch - Change the world one tab at a time



Natch definiert Zahnpasta neu und revolutioniert die Welt der Zahnreinigung. Mit ihrer innovativen Zahnpasta in Tab-Form, basierend auf einer einzigartigen Rezeptur mit ausschließlich natürlichen Zutaten, inspiriert die Marke zu einem gesunden sowie nachhaltigen Lebensstil. Gleichzeitig unterstützen die Nacht-Tabs mit ihren entzündungshemmenden, antibakteriellen und remineralisierenden Eigenschaften diesen Lifestyle.



Die Produktvarianten "Screaming Polar Bear", "So Black. So White", "Dr. Shaman", "Wake-up Call" und ganz neu "Toothmonster Bubblegum for Kids" sind auf individuellen Bedürfnissen zugeschnitten und dabei auf einen besonders erfrischenden, aufhellenden, heilenden bzw. energetisierenden Effekt ausgelegt. Abgerundet wird das Angebot von einer nachhaltigen Zahnbürste in vier verschiedenen Farben. Bestehend aus hochwertigem Moso-Bambus und speziell abgerundeten Bürstenköpfen aus DuPont Nylon.



Die nachhaltige Zahnpasta in Tab-Form ist im Online-Shop www.natchlabs.com sowie in ausgewählten Apotheken, Concept Stores und Hotels (z.B. Schloss Elmau) verfügbar und kann ab sofort auch über minilu.de bestellt werden.



Kontakt



Natch Labs GmbH

Norbert Richard Meinike

Choriner Straße 3

10119 Berlin

+49 160-855 55 11

norbert@natchlabs.com

https://www.natchlabs.com/

