TCM-Expertin Sabine Schmitz mit 3. Fachbuch über TCM-Dermatologie

Sabine Schmitz ist eine renommierte TCM-Spezialistin, die in China ausgebildet wurde. Als eine der wenigen westlichen Therapeutinnen spezialisierte sie sich auf chinesische Dermatologie und gilt heute als eine führende Expertin auf diesem Gebiet sowie in der chinesischen Kräutermedizin. Im September 2024 steht die Veröffentlichung ihres dritten Fachbuchs über TCM-Dermatologie an.



Sabine Schmitz hat ihren Master of Medicine in Traditioneller Chinesischer Medizin an der Zhejiang Chinese Medical University im Hauptfach mit Schwerpunkt TCM Dermatologie in Hangzhou erhalten. Sie betreibt eine erfolgreiche Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) in Köln.



In ihrer Praxis konzentriert sich Frau Schmitz auf die Behandlung von Hauterkrankungen, gynäkologische Beschwerden und Kinderwunsch-Therapie. Sabine Schmitz hat bei den weltweit führenden TCM-Experten in der chinesischen Dermatologie und Gynäkologie gelernt. Mit über 30 Jahren Erfahrung in TCM und westlicher Medizin nutzt sie ganzheitliche, natürliche Behandlungsmethoden wie chinesische Kräuter und Akupunktur.



Publikationen und Lehrtätigkeit



Sabine Schmitz ist gefragte Dozentin im Bereich der TCM und leitet regelmäßig internationale Workshops speziell zum Thema der Dermatologie. Sie kommt häufig in journalistischen Medien zu Wort und hat als Autorin mehrere Fachbücher veröffentlicht.



Frau Schmitz ist Autorin der ersten Fachbuchreihe außerhalb Chinas, die sich speziell mit TCM-Dermatologie befasst. Die Reihe basiert auf ihrer langjährigen Praxiserfahrung mit chinesischer Kräutermedizin. Der Fokus liegt auf einem modernen, praktischen Ansatz, der die Ursachen aus TCM-Sicht untersucht sowie die häufigsten Syndrome und effektivsten Rezepturen vorstellt.



Das erste Buch betrachtet die Behandlung von Psoriasis (Schuppenflechte), das zweite konzentriert sich auf Akne und Rosazea. Das nun neu erscheinende Buch über TCM-Dermatologie mit dem Titel "Treating Eczema and Neurodermatitis with Chinese Herbal Medicine" legt den Schwerpunkt auf die Therapie von Ekzemen und Neurodermitis mit chinesischer Kräutermedizin.



Die gesamte Buchreihe berücksichtigt ebenso die Rolle von Umwelt, Ernährung und Emotionen im Zusammenhang mit Hauterkrankungen. Die beschriebenen Behandlungsmethoden schließen interne und externe Anwendungen mit chinesischen Kräutern ein.



TCM-Expertise in eigenen Hautpflegeprodukten



In der dermatologischen TCM bedeutet eine gute Hautpflege auch Hauterkrankungen präventiv zu begegnen. Durch die Anwendung von natürlichen Kräutern und gezielten Behandlungsansätzen wirkt die TCM pflegend und regenerativ auf die Haut. Spezielle Kräuterwirkstoffe versorgen die Haut mit wichtigen Nährstoffen, spenden Feuchtigkeit und halten sie geschmeidig. Gleichzeitig wird die Blutzirkulation angeregt, was für einen strahlenden Teint sorgt. Antioxidative und Anti-Aging-Eigenschaften von TCM-Kräutern helfen, Fältchen zu mindern und die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen, sodass ein vitales und jugendliches Hautbild erhalten bleibt.



All dieses Wissen vereint sich in Chinamed Cosmetics, deren Gründerin Sabine Schmitz ist. Das Unternehmen entwickelt und produziert natürliche Hautpflegeprodukte für Gesicht und Augenpartie basierend auf TCM-Prinzipien, die exklusiv in Deutschland hergestellt werden.



Chinamed Cosmetics steht für moderne TCM Hautpflege mit hochwirksamen chinesischen Kräutern. Die Gesichts- und Augencremes sowie das Gesichtsserum für die tägliche Pflege beinhalten ausschließlich Inhaltsstoffe, die der Haut guttun und die Umwelt nicht belasten.



Mit ihren TCM-Hauptpflegeprodukten "made in Germany" hat die Expertin eine Marktlücke geschlossen: Chinamed Cosmetics ist die erste Gesichtspflege auf TCM-Basis, die aus dem Wissen einer dermatologischen TCM-Praxis in Deutschland entwickelt wurde.



Damit bietet Chinamed Cosmetics auch eine verlässliche Alternative zu online gehandelten fragwürdigen chinesischen Kräutersalben, die teils nur einen Wirkstoff beinhalten. "Ein einziges Kraut ist noch keine TCM", stellt Schmitz klar. "In wirksamen Rezepten sind immer eine Vielzahl speziell ausgewählter Kräuter kombiniert", betont die TCM-Fachfrau.



Das dritte Fachbuch über chinesische Dermatologie von Sabine Schmitz mit dem Titel "Treating Eczema and Neurodermatitis with Chinese Herbal Medicine" erscheint im September 2024 im Singing Dragon-Verlag.



