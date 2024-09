Mental Health Program - VpsyB e.V.

(press1) - 11. September 2024 - "Psychische Gesundheit im Fokus: VpsyB e.V. startet wegweisenden Mental Health Plan für eine resilientere Gesellschaft!"



Der VpsyB e.V. hat im Rahmen seiner Bemühungen um effiziente primäre Prävention und zur Anerkennung des Berufsbildes einen umfassenden Mental Health Plan ins Leben gerufen.



Psychologische Beratung außerhalb der Heilkunde: Eine lange Tradition



Psychologische Beratung außerhalb der Heilkunde hat im weitesten Sinne eine bemerkenswerte Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. Bereits Sokrates erkannte die Bedeutung des Dialogs zur Selbstfindung und Problemlösung. Durch Fragen und reflexive Gespräche half er den Menschen, ihre Gedanken zu klären und ein tieferes Verständnis ihrer selbst zu erlangen.



In der Geschichte der Philosophie trugen Denker wie die Stoiker, Seneca und Epiktet zur Lebenshilfe bei, indem sie praktische Ratschläge gaben, um emotionale Herausforderungen zu bewältigen und innere Ruhe zu finden. Im Mittelalter übernahmen geistliche Berater, sowohl Mönche als auch Priester, eine wichtige Rolle, indem sie moralische Werte und geistliche Begleitung boten. Sie halfen den Menschen, innere Konflikte im Einklang mit ihrem Glauben zu lösen und gaben praktische Anleitungen zu einem tugendhaften Leben.



Mit der Renaissance und der Aufklärung expandierten die Ansätze der Lebenshilfe weiter. Philosophen wie Immanuel Kant forderten individuelles Denken und Selbstverantwortung.



Heutzutage umfasst die psychologische Beratung ein breites Spektrum an Methoden. Sie bietet wertvolle Unterstützung in verschiedenen Lebenslagen und trägt dazu bei, die psychische Gesundheit zu fördern und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Die Integration der Lehren antiker Philosophen und der Erfahrungen geistlicher Berater in die moderne Praxis ermöglicht es, die Tradition der Lebenshilfe sinnvoll fortzuführen und weiter auszubauen.



In einer Zeit, in der echte menschliche Verbindungen und empathisches Verständnis oft fehlen, bleibt die psychologische Beratung auch ein wichtiger Anker für viele, die Unterstützung suchen und ihr Wohlbefinden verbessern möchten.



Speziell auch in Zeiten der steigenden anhaltend schlechter Nachrichten , Gewalt und wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigt sich, dass die psychologische Beratung ein vielseitiges und flexibles Instrument ist, um Menschen in verschiedenen Lebenslagen zu unterstützen. Sie bietet professionelle Hilfe bei der Bewältigung von Herausforderungen, der persönlichen Weiterentwicklung und der Verbesserung der Lebensqualität. Die Einsatzfelder der psychologischen Beratung sind breit gefächert und spiegeln die Komplexität des menschlichen Lebens wider. Von alltäglichen Problemen über psychosoziale Belastungen bis hin zu tiefgreifenden Lebenskrisen kann psychologische Beratung wertvolle Unterstützung leisten. Ziel dieser Initiative ist es, die psychische Gesundheit in unserer Gesellschaft nachhaltig zu verbessern und Menschen in Krisensituationen sowie bei akuten Herausforderungen gezielt zu unterstützen.



Die Realität der psychischen Belastungen



Psychische Erkrankungen erreichen Rekordhöhen, und sowohl psychische als auch psychosoziale Belastungen nehmen zu. Die Sorgen um die eigene Sicherheit und existenzielle Ängste sind weit verbreitet. Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, die Bedeutung psychologischer Beratung außerhalb der Heilkunde hervorzuheben. Diese Beratungsformen leisten einen entscheidenden Beitrag zur primären Prävention und bieten Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen.



Ziele des Mental Health Plans



Das Programm des VpsyB e.V. verfolgt mehrere zentrale Ziele:



1. Etablierung psychologischer Beratung als anerkannte Gesundheitsmaßnahme.

2. Entwicklung einheitlicher EU-Standards für psychologische Beratung.

3. Förderung der Qualität und Wirksamkeit von Beratungsangeboten.

4. Schaffung klarer rechtlicher Rahmenbedingungen.

5. Integration psychologischer Beratung in Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramme.

6. Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Gesundheitswesen.

7. Verbesserung des Zugangs zu psychologischer Beratung für alle Bevölkerungsgruppen.

8. Übernahme der Kosten für nicht-medizinische psychologische Beratung.

9. Förderung der Forschung zur Wirksamkeit psychologischer Beratung.

10. Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Wert psychologischer Beratung.

11. Unterstützung der kontinuierlichen Weiterbildung von Beratern.



Hintergründe der Initiative



Die Gründung dieser Initiative basiert auf mehreren entscheidenden Faktoren:



- Eine steigende Nachfrage nach professioneller Unterstützung.

- Ein primärpräventiver Ansatz zur Vermeidung ernsthafter psychischer Probleme.

- Resilienzförderung und Krisenbewältigung durch psychologische Beratung.

- Zunehmende psychische Belastungen ohne klinische Diagnosen.

- Professionalisierung und Klärung der rechtlichen Stellung psychologischer Berater.

- Technologischer Wandel, der neue Möglichkeiten eröffnet.

- Internationalisierung, die einheitliche Standards erfordert.



Wirtschaftlicher Nutzen



Sandra Neumayr, Präsidentin des VpsyB e.V., betont: "Psychologische Beratung ist ein wesentlicher Bestandteil der primären Prävention. Wir benötigen umfangreiche Studien, um die Wirksamkeit zu belegen. Auch Selbstzahler nutzen diese Angebote, doch sie müssen breiter bekannt gemacht und für alle zugänglich sein, einschließlich derjenigen, die sich psychologische Beratung nicht leisten können. Damit stärken wir nicht nur das individuelle Wohlbefinden, sondern entlasten auch nachhaltig unser Gesundheitssystem. Primärpräventive Maßnahmen sind sowohl soziale Verantwortung als auch ökonomisch sinnvoll."



Vizepräsident Alexander Bruckner ergänzt: "Die Professionalisierung der psychologischen Beratung hat erhebliche volkswirtschaftliche Vorteile. Indem wir Menschen helfen, ihre psychische Gesundheit zu verbessern, tragen wir langfristig zu einer produktiveren Gesellschaft bei. Gesunde Menschen sind der Schlüssel zu einem stabilen und wachsenden Wirtschaftswachstum."



Der VpsyB e.V. setzt sich nachhaltig dafür ein, psychologische Beratung als eigenständige Disziplin zu etablieren und die gesellschaftliche Anerkennung für diese bedeutende Unterstützung zu fördern. Unser Ziel ist es, einen wesentlichen Beitrag zur psychischen Gesundheit und zum Wohlbefinden in der Gesellschaft zu leisten.



Mental Health Program



Der Verband [VpsyB e.V.] wurde 2012 gegründet, um psychologische Beraterinnen und Berater in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen und ihre Interessen zu vertreten. Unser Hauptziel ist es, die Qualität der psychologischen Beratung außerhalb der Heilkunde zu fördern und sicherzustellen, dass unsere Mitglieder die bestmögliche Ausbildung und Weiterbildung erhalten.



Als Berufsverband bieten wir unseren Mitgliedern eine Plattform zum Austausch von Erfahrungen, Wissen und Best Practices. Wir organisieren regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen, Seminare und Workshops, um unseren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, ihr Fachwissen zu erweitern und sich über aktuelle Entwicklungen in der psychologischen Beratung außerhalb der Heilkunde auf dem Laufenden zu halten.



