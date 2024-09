Online-Ausbildung zum ganzheitlichen Lifecoach

(press1) - 2. September 2024 - Die Holistic-Transform©-Akademie öffnet ab sofort die Anmeldung für die Ausbildung zum Meta-Transform©-Lifecoach. Der Kurs startet am 7. November 2024 und ist ab sofort buchbar. Interessenten haben die Möglichkeit, für kurze Zeit von einem attraktiven Earlybird-Angebot zu profitieren.



Die innovative Online-Ausbildung, die zweimal jährlich unter der persönlichen Leitung von Claudia Ruhnau stattfindet, richtet sich an Menschen, die ihre Coaching-Karriere beginnen oder weiterentwickeln möchten, sowie an Therapeuten und spirituelle Berater und Führungskräfte, die ihre Personalführung ganzheitlich gestalten wollen.



Die Meta-Transform©-Methode vereint Elemente der Psychologie, modernen Spiritualität, Epigenetik, des Neurobio-Coachings und der Human-Energetik. Im Zentrum dieser Methode stehen die "7 Ebenen des SEINS", welche die ganzheitliche Architektur des Menschen erfassen. Ein vertieftes Verständnis dieser Zusammenhänge ermöglicht bedeutende Erkenntnisse und fördert transformative Prozesse.



Claudia Ruhnau, eine erfahrene Seminarleiterin und Trainerin mit über 20 Jahren Expertise, bietet den Teilnehmern eine fundierte, erfolgsorientierte Coaching-Ausbildung. Sie vermittelt ein tiefgehendes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Spiritualität. Sie zeigt wie diese Verbindungen gezielt genutzt werden können, um individuelle Entwicklungsprozesse zu fördern und ganzheitliche Heilung zu unterstützen.



Durch die kompakte Wissensvermittlung, die intensive Praxisarbeit und die berufsbegleitende Betreuung entwickeln die Teilnehmer eine ausgeprägte Selbstsicherheit und hervorragende Coaching-Kompetenz. Die Expertise der zukünftigen Coaches bildet die solide Basis, auf dem vertrauensvolle Beziehungen zu Klienten aufgebaut und nachhaltige Veränderungen erzielt werden.



Ein weiteres Highlight der Ausbildung ist die sechsmonatige Begleitung in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Dieser geschützte Bereich innerhalb der Plattform ermöglicht den Teilnehmern kontinuierlichen Austausch und persönliches Feedback von Claudia Ruhnau.



Jeder Teilnehmer erhält als Bonus ein umfassendes Business-Training mit dem Führungskräfte-Experten und CO-Trainer Markus Miksch und wird dadurch optimal auf den Aufbau und die Vermarktung seiner eigenen Coaching-Praxis vorbereitet - sowohl online als auch offline. Themen wie Personal Branding, Marketingstrategien, Social Media und Businesspositionierung stehen dabei im Fokus. Die Teilnehmer werden eng begleitet, um ihre Coaching-Karriere erfolgreich zu starten.



Weitere Informationen und Anmeldung unter www.holistic-transform.de



Seit über zwanzig Jahren ist Claudia Ruhnau als Trainerin und Mentorin erfolgreich und mit ihrer Holistic-Transform© -Akademie eine führende und angesehene Adresse in Deutschland.



Mit Fachkompetenz, langjähriger Erfahrung und Empathie motiviert und begleitet sie ihre Schulungsteilnehmer dabei, das eigene Potenzial zu erkennen und für das berufliche und persönliche Leben erfolgreich zu nutzen.



Die Ausbildungen von Claudia Ruhnau werden für ihre intensive und strukturierte Wissensvermittlung geschätzt; anspruchsvolle Konzepte und komplexe Sachverhalte werden mit Leichtigkeit vermittelt.



