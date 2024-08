Infoabend zur Senioren-Assistenz in Berlin am 19. Sept. Kategorie: Health Consumer

(press1) - 30. August 2024 - Qualifizierung an 12 Tagen für einen Beruf nah am Menschen



Am Donnerstag, 19. September, von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr bietet Büchmann Seminare KG einen kostenlosen Infoabend zur Ausbildung in der Senioren-Assistenz, die ab 1. Nov. in Berlin stattfindet, an. Diese Informationsveranstaltung soll einen Einblick in das Tätigkeitsfeld erfolgreich tätiger Senioren-Assistenten bieten und findet im Raum 111 der GLS-Sprachenschule, Berlin Prenzlauer Berg, Kastanienallee 82, statt.



Um die Raumgröße planen zu können, ist eine Anmeldung zum kostenlosen Infoabend unter



www.senioren-assistentin.de/aktuell nötig.



Zur Ausbildung:



Seit 2012 bildet Büchmann Seminare KG Seniorenbetreuer:innen aus. Der Bedarf an Alltagsunterstützung in Berlin ist enorm. Denn 90 Prozent aller älterer Menschen wollen auf keinen Fall ins Heim, sondern in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Wer aber leistet einige Stunden in der Woche Unterstützung, wenn die Kräfte nachlassen und der Alltag kaum noch allein zu bewerkstelligen ist?



Diese Unterstützung leisten gut ausgebildete Senioren-Assistenten. Sie bieten Älteren eine professionelle Dienstleistung an, die darauf ausgerichtet ist, Senioren in ihrem eigenen Zuhause zu begleiten, sich um die kleinen Dinge des Alltags zu kümmern und einen Heimaufenthalt zu vermeiden.



Auf dem Infoabend werden folgende Fragen beantwortet:



Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus?

Wie werden Teilnehmende an der Ausbildung nach dem Plöner Modell auf ihre Tätigkeit vorbereitet?

Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

Welcher Art ist die Unterstützung durch das bundesweite Netzwerk der Senioren-Assistenten, das regionale Netzwerk Berlin-Brandenburg oder die Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland (BdSAD)?

Unsere Referenten:Über die Tätigkeit, die Ausbildung und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Berliner Ausbildung Anja Mikulla und der Senioren-Assistent und ehemalige Pharmazeut Christian Knorr an diesem Abend mit interessierten Teilnehmenden austauschen. Beide sind Gründungsmitglieder des regionalen Netzwerks Seniorenassistenz in Berlin und Brandenburg.Büchmann Seminare bildet seit 2007 professionelle Senioren-ASsistenten aus. Die Ausbildung bietet ein Gesamtkonzept aus 120-std. Unterricht, Zugang zum bundesweiten Netzwerks der Senioren-Assistenten, Eintrag in das Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de und Beratung nach Seminarende.