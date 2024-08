YOU SKIN: Erstklassige Haut- und Körperbehandlungen

(press1) - 30. August 2024 - Das medizinische Kosmetikinstitut YOU SKIN gehört zur renommierten Hautarztpraxis Derma-Marienplatz in München und bietet hochspezialisierte Haut- und Körperbehandlungen unter der Leitung der erfahrenen Dermatologin Frau Dr. Hanna Halter an. Das Institut vereint modernste Technologien mit fundierter medizinischer Expertise und setzt neue Maßstäbe in der Hautpflege und ästhetischen Medizin.



Microneedling München: Hautverjüngung und Regeneration auf höchstem Niveau



YOU SKIN ist bekannt für seine effektive Microneedling-Behandlung in München. Diese innovative Methode fördert die Hautregeneration und Kollagenproduktion und sorgt so für eine deutliche Verbesserung des Hautbildes. "Unser Microneedling in München ist ideal für Patienten, die eine effektive Behandlung gegen feine Linien, Narben und Pigmentstörungen suchen", erklärt Dr. Halter, die das Kosmetikinstitut mit ihrer umfassenden dermatologischen Expertise leitet.



Haarentfernung München: Dauerhafte Lösungen für glatte Haut



Neben Hautverjüngungstechniken bietet YOU SKIN auch professionelle Haarentfernung in München an. Durch den Einsatz modernster Technologien wie der IPL- und Lasertherapie ermöglicht das Institut eine sanfte und dauerhafte Haarentfernung. Eine dauerhafte Haarentfernung in München bei You Skin kann durch verschiedene Methoden erreicht werden. Die häufigsten im Bereich der Laser-Haarentfernung sind IPL (Intensiv Pulsierendes Licht), Elektrolyse und die Nadelepilation. Die Wahl der Methode basiert auf eine individuelle Haut- und Haaranalyse, die in der Praxis vom Team durchgeführt wird.



Aknebehandlung München: Individuelle Lösungen für problematische Haut



Akne ist eine weit verbreitete Hauterkrankung, die sowohl physische als auch psychische Belastungen mit sich bringen kann. YOU SKIN bietet in Zusammenarbeit mit der Hautarztpraxis Derma-Marienplatz spezialisierte Aknebehandlungen in München an. "Unsere Aknebehandlung basiert auf einer gründlichen Analyse und kombiniert medizinische Expertise mit modernster Kosmetik. Wir erstellen individuelle Therapiepläne, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Patienten abgestimmt sind" betont Dr. Halter.



YOU SKIN am Marienplatz



YOU SKIN und die angeschlossene Hautarztpraxis Derma-Marienplatz laden Interessierte herzlich ein, sich persönlich von der Qualität der angebotenen Leistungen zu überzeugen. Beratungstermine können einfach und schnell vereinbart werden.



Über YOU SKIN



YOU SKIN ist ein führendes Kosmetikinstitut in München, das zur Hautarztpraxis Derma-Marienplatz gehört. Unter der Leitung von Dermatologin Dr. Hanna Halter bietet das Institut spezialisierte Behandlungen wie Microneedling, Haarentfernung und Aknebehandlung in München an.



Wir möchten, dass Sie sich bei uns jederzeit rundum wohlfühlen können. Mit viel Geduld und Empathie widmen wir uns deshalb Ihren Bedürfnissen und nehmen uns viel Zeit für ausführliche Beratungsgespräche. Dabei gehen wir nicht nur vertrauensvoll auf Ihre Wünsche ein, sondern informieren Sie darüber hinaus auch ganz in Ruhe über die für Sie optimalen Behandlungsoptionen.



