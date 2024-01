Entspannung macht schlank und gesund - Stress macht dick und krank

(press1) - 24. Januar 2024 - Der neue Stress-Ratgeber des erfolgreichen Autorenduos Almut Müller und Sven-David Müller



Stress macht dick und krank! Das erfolgreiche Expertenteam Almut Müller und Sven-David Müller bringt mit seinem aktuellen Ratgeber einen gelungenen Mix aus Theorie und Praxis, aus Anregungen zum Nachdenken und Nachmachen, aus Entspannung und Ernährung auf den Büchermarkt. Die auch in Sozialen Netzwerken aktive Diplom-Pädagogin und Entspannungstherapeutin aus Niederkassel Almut Müller freut sich: "Unser Ratgeber ist genauso umfassend wie Stress es im Leben unserer Leser:innen ist. Eine eindimensionale Lösung gibt es nicht. Wir holen also mit unserem Buch die Leser:innen da ab, wo sie stehen - im allumfassenden Stress." Professor Müller betont, dass Stress und seine Folgen unterschätzt werden. "Es darf nie vergessen werden, dass Entspannung schlank und gesund macht!", so Sven-David Müller. Viele Menschen hielten Stress für normal und seien überzeugt, er gehöre dazu und ginge auch von allein wieder weg. "Nein, ist Stress ein Dauerzustand, der nur ab und an mal unterbrochen wird und bereits morgens für schlechte Laune und abends für schlechten Schlaf sorgt, ist er eine Gefahr für die Gesundheit, körperlich und mental," betont Müller. Auf Dauer mindert Stress erheblich die Lebensqualität, denn Stress hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche: neben der Gesundheit auch auf unsere Beziehungen, unser Familienleben, unsere beruflichen oder privaten Erfolge und Unternehmungen.



Stress ist allgegenwärtig, Entspannung ist es nicht. "Abends erschöpft aufs Sofa zu fallen, ist keine Entspannung," benennt Müller das Problem mit der Entspannung in unserem Alltag: "Entspannung ist oft als bloße Technik missverstanden, die kompliziert und zeitaufwendig zu erlernen ist und mich wieder in den Zustand des Funktionierens bringen soll". Und da dafür oftmals Zeit und Muße fehlen, würden viele Menschen sich mit Entspannung erst gar nicht auseinandersetzen in der Hoffnung, es würde schon bald besser werden. Nur wieder zu funktionieren sei nicht das Ziel von Entspannung, das Müller in ihrem aktuellen Buch sowie in ihren Entspannungskursen und -coachings für Entspannung beschreibt. Entspannung kann mehr: Langfristig und nachhaltig ginge es darum, mit Hilfe von Entspannung eine neue Haltung zu etablieren und einen neuen Umgang mit den eigenen Ressourcen.



Der Ratgeber "Stress war gestern" bietet vielseitige Tools, aus denen die Leser:innen ihre individuellen Zutaten für ihre Entspannung wählen können. "Im wahrsten Sinne "Zutaten´", lacht der Ernährungsexperte Sven-David Müller: "Wir schlagen in dem Ratgeber die Brücke zwischen mentaler und körperlicher Entspannung. Weil auch Stress beides tangiert." So bietet das Buch zahlreiche Rezepte, die förderlich für Entspannung sind, Drinks, Snacks und Mahlzeiten. Mit Hilfe eines von Almut Müller entwickelten Tests können die Leser:innen herausfinden, welche Methoden, Tools und Rezepte, die für sie in ihrer individuellen Situation besonders geeignet sind, um Stress zu entgehen.



Bibliografische Daten: Müller, Almut, Sven-David Müller: Stress war gestern. Wie Sie dem täglichen Stress entkommen. Mainz Verlag, Aachen, 2023. ISBN: 978 3 86317 064 6



