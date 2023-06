Perfekte Raumakustik: Akustikprojekte steigern Motivation

Kreative Raumgestaltung und Raumkonzepte für mehr Konzentration und zufriedene Mitarbeitende



freiraum Akustik, der Experte für Raumgestaltung und Akustikprojekte, präsentiert innovative Lösungen zur Verbesserung der Raumakustik und visuellen Verschönerung für kleine und mittelständische Unternehmen, Vereine, Verbände, Kliniken und Praxen. Mit maßgeschneiderten Raumkonzepten und schallschluckenden Produkten steigert freiraum Akustik nicht nur die Ästhetik der Räume, sondern auch die Motivation und Konzentration der Menschen, die in ihnen arbeiten.



Kunst als entscheidender Faktor in der Raumgestaltung



Kunst spielt eine entscheidende Rolle in der Gestaltung von Räumen, da sie nachweislich positive Effekte auf die Kreativität und das Stressempfinden hat. Untersuchungen wie die Studie "Office21" des renommierten Fraunhofer Instituts bestätigen, dass eine effektive Gestaltung von Räumen die Mitarbeiterzufriedenheit, Produktivität und Innovationsfähigkeit fördert. Durch die Integration von Kunstwerken zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen schafft freiraum Akustik inspirierende Arbeitsumgebungen, die den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht werden.



Herausragendes Beispiel: Gestaltung von Räumen bei Miebach Consulting



Ein herausragendes Beispiel für die gelungene Raumgestaltung mit Akustikprojekten ist das kürzlich abgeschlossene Projekt bei der renommierten Unternehmensberatung Miebach Consulting in Frankfurt. Die Büros wurden mit hochwertigen schallabsorbierenden Bildern ausgestattet, die mit exklusiven Motiven verschiedener Künstler und Künstlerinnen bedruckt sind. Durch die Verbindung der hochwertigen Inneneinrichtung mit der Kunst entsteht eine harmonische Atmosphäre, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begeistert und eine positive Auswirkung auf das 50-jährige Jubiläum des Unternehmens im Juli 2023 hat.



"Wir freuen uns, dass wir die Räume unseres Kunden mit unseren ausgewählten Kunstwerken zur vollsten Zufriedenheit verschönern durften", sagt Lisa O'Connor-The, Geschäftsführerin der freiraum Agentur GmbH. Das Unternehmen freut sich auf das kommende Jubiläumsjahr, in dem es selbst sein 20-jähriges Bestehen feiern wird. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat freiraum Akustik mit über 800 Kunden aus der freien Wirtschaft, öffentlichen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden zusammengearbeitet. Zu den zufriedenen Kunden gehören namhafte Unternehmen wie ABB AG, AOK, Handelsblatt, John Deere, Merz Pharma, MLP, Volksbanken und Raiffeisen Banken sowie Arztpraxen, Unikliniken, Behörden und der Mitteldeutsche Rundfunk.



Maßgeschneiderte Lösungen für Raumkonzepte und Akustikoptimierung



Das erfahrene Team von freiraum Akustik verbindet Kommunikationsberatung, Innenarchitektur, Kunst und Design sowie moderne Trainingsmethoden und Workshop-Designs, um maßgeschneiderte Lösungen für die Gestaltung von Räumen und Akustikoptimierung zu entwickeln. Mit einem breiten Spektrum an schallschluckenden Produkten wie Akustikbildern, Akustikwänden und Deckensegeln werden ästhetische und akustische Aspekte berücksichtigt. Die Produkte von freiraum Akustik zeichnen sich durch ihre hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aus.



Workshops für individuelle Beratung



Um das Bewusstsein für die Bedeutung der Gestaltung von Räumen sowie der Akustikprojekte weiter zu stärken, bietet freiraum Akustik Workshops an, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Die Workshops sind für 4-12 Teilnehmer ausgelegt und bieten die Möglichkeit, sich intensiv mit den Themen Raumgestaltung, Akustikoptimierung und Kunst auseinanderzusetzen.



freiraum Akustik ist ein führendes Unternehmen im Bereich Raumgestaltung und Akustikprojekte. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat freiraum Akustik mit über 800 Kunden aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet, darunter Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Verbände.



Weitere Informationen über freiraum Akustik und das Unternehmen finden Sie unter: https://www.freiraumakustik.de/service/referenzen/



