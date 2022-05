Sven-David Müller aus Salzgitter zum Honorarprofessor ernannt

(press1) - 4. Mai 2022 - Der DKGD-Vorsitzende Sven-David Müller hat seit 2012 Lehraufträge an der Donau Universität Krems und ist jetzt zudem auch Honorarprofessor



Das Institut für Healthcare Management der Warsaw Management University hat den Vorsitzenden des DKGD PhDr. Sven-David Müller, M.Sc., im November 2021 zum Honorarprofessor ernannt. Zudem hat der ernährungsmedizinische und Gesundheitswissenschaftler seit 2012 Lehraufträge für Ernährungstherapie und Medizinjournalismus an der Donau Universität Krems. Seit wenigen Tagen ist die neue Website von Sven-David Müller unter www.svendavidmueller.de online. Auf der Website finden Sie das Publikationsverzeichnis von Sven-David Müller mit 237 wissenschaftlichen Publikationen in nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Seit mehr als 15 Jahren ist Sven-David Müller Vorsitzender des Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. (www.dkgd.de).



Sven-David Müller begann als Diätassistent



Sven-David Müller - staatlich geprüfter Diätassistent - wurde am 13. September 1969 in Braunschweig geboren, er ist Vater eines Sohnes und lebt in Salzgitter-Lebenstedt in der Nähe von Braunschweig. Nach der Ausbildung zum staatlich geprüften Diätassistenten und der Weiterbildung zum Diabetesberater der Deutschen Diabetes Gesellschaft studierte er angewandte Ernährungsmedizin. Er schloss sein Studium als Master of Science (M.Sc.) ab. Im Anschluss daran Gesundheitswissenschaft/Public Health und promovierte. Regelmäßig hält er Vorlesungen und betreut sowie prüft Bachelor- und Masterkandidaten an verschiedenen Universitäten.



Einsatz für Diätetik und Gesundheitsförderung: Sven-David Müller



Sven-David Müller ist ehrenamtlich Vorsitzender des Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. Ehrenamtlich engagiert sich Hon. Prof. PhDr. Sven-David Müller, M.Sc., außerdem auch als Botschafter der Lila Hilfe e. V. für Erkrankte mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Darmkrebs und er ist Delegierter für Deutschland der Österreichischen Albert Schweitzer Gesellschaft. Im Jahr 2005 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Zudem ist er mit dem Ehrenkreuz erster Klasse für Kunst und Wissenschaft der Albert Schweitzer Gesellschaft ausgezeichnet.



Autor von 214 Buchtiteln in 14 Sprachen: Bestseller-Autor Sven-David Müller



Sein erstes Buch verfasste Sven-David Müller im Alter von 23 Jahren. Inzwischen gehört er zu den erfolgreichsten Autoren von Büchern im Bereich Ernährung, Gesundheit und Diätetik. Die Deutsche Nationalbibliothek weist 214 Buchtitel in 14 Sprachen von ihm aus ( https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=Sven-David+M%C3%BCller). Seine verkaufte Gesamtauflage liegt bei mehr als 7,5 Millionen Exemplaren. Zu seinen Bestsellern gehören folgende Bücher: Diabetes-Ampel, Die 50 besten Cholesterinkiller, Das große Gicht-Kochbuch, Das kein Gluten Kochbuch und Zimt gegen Zucker.



Angestellt beim Leibniz-Institut DSMZ: Sven-David Müller



Er ist festangestellt als Leiter der Stabsstelle Presse und Kommunikation sowie Pressesprecher am Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, Science Campus Braunschweig-Süd. In Braunschweig moderiert er das TV-Kulturmagazin Kulturtalk für studio kult TV. Daneben ist er regelmäßig Gast und Experte im ZDF-Magazin WISO. Unter www.svendavidmueller.de sind weitere Informationen zu Sven-David Müller erhältlich. www.svendavidmueller.de



Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e.V. ist eine interdisziplinärer anerkannte Fachgesellschaft, die sich im deutschsprachigen Raum für ganzheitliche wissenschaftliche begründete Gesundheitsförderung und die Förderung der gesunden Lebensführung (Diätetik) einsetzt. Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. fordert die rechtliche Absicherung der Ernährungsberatung. Mitglied im Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. sind insbesondere staatlich geprüfte Diätassistenten, Ärzte, Trainer, Physiotherapeuten, Apotheker, Ernährungswissenschaftler, Pädagogen, Psychologen und Heilpraktiker. 2021 feiert das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik das 15-jährige Bestehen. Erster Vorsitzender ist seit 15 Jahren PhDr. Sven-David Müller, M.Sc.



Kontakt



Deutsches Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V.

PhDr. Sven-David Müller, M.Sc.

Heckenstraße 36

38226 Salzgitter-Lebenstedt

0173-8530938

info@dkgd.de

http://www.dkgd.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: