Deutsche Studie: Kostenloses Cannabis gegen Covid-19

(press1) - 20. Januar 2022 - Nach jüngsten Studien über die Wirkung von Cannabis gegen COVID-19 bietet Münchner Cannabis Startup, seine Produkte jetzt kostenfrei an.



Nach jüngsten Studien über die Wirkung von Cannabis gegen COVID-19 bietet Nordic Oil, Europas größte CBD-Marke, seine Produkte jetzt kostenfrei an, um weitere Daten für die Forschung zusammen zu tragen.



Das in München gegründete Unternehmen Nordic Oil (Nordic Health Group BV), Europas meistverkaufter CBD-Hersteller, kündigt an, eine Auswahl einiger Produkte kostenfrei anzubieten, darunter die CBD Immunity-Drops. Dieses Angebot folgt als Reaktion auf eine Reihe neuerer Studien, die zeigen, dass Produkte auf Cannabisbasis gegen COVID-19 nützlich sein können. [1]



Zu der Aktion sagt Co-Founder Dannie Hansen: "Die Studienlage scheint sehr eindeutig zu sein. Wenn Produkte wie unsere dazu beitragen können, dass die aktuelle Infektionswelle durchgestanden wird, ist es unsere Pflicht, alles zu tun was in unsere Macht steht. Mit dieser Aktion werden wir hoffentlich tausenden Menschen helfen und gleichzeitig wertvolle Daten sammeln können, die wir für Forscher weltweit kostenlos zur Verfügung stellen werden."



Mit der heute gestarteten Initiative leistet Nordic Oil einen Beitrag zur laufenden Pandemie, indem es zusätzliche Daten über die möglichen Auswirkungen von Cannabisprodukten auf diese Virusinfektion bereitstellt. Das im Mittelpunkt der Kampagne stehende Produkt sind die Immunity Drops mit CBD von Nordic Oil. Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und enthält neben CBD auch eine Vielzahl an Terpenen. Terpene sind weiter wichtige Verbindungen, die in der Cannabispflanze vorkommen. Nordic Oil wird erforschen, ob diese ähnliche Wirkungen haben können wie die, die in den jüngsten Studien gefunden wurden.



Mehre Informationen und Anmeldung zur Studie gibt es unter covid.cannabisresearch.de



