Vegane Alternativen zu Saucen und Brühen

(press1) - 26. November 2021 - Vegane Ernährung ist einer der größten Trends im Food-Bereich, denn immer mehr Menschen ernähren sich pflanzlich. Weitaus größer als die Zahl an VeganerInnen ist jedoch die Anzahl an Personen die nicht auf tierische Produkte auf dem Speiseplan verzichten, den Anteil jedoch bewusst reduzieren.



Egal wie sich die KundInnen ernähren: Die Nachfrage von veganen Alternativen zu herkömmlichen Lebensmitteln wächst stetig. Trotz alledem hat pflanzliche Ernährung immer noch den Ruf, langweilig und wenig sättigend zu sein - und wenn man tatsächlich nur Gemüse essen würde, wäre da wohl auch etwas dran. Vegane Alternativen zu fleischbasierten Produkten sind daher eine willkommene Ergänzung. eatPLANTS bietet ein breites Portfolio pflanzenbasierter Saucen und Brühen an, die herkömmliche, nicht vegane Lebensmittel in der Küche ersetzen können.



Vegan, aber herzhaft



Der Verzicht auf typische Fleischgerichte fällt vielen Menschen leichter, wenn pflanzenbasierte Gerichte fast identisch schmecken. Und auch VeganerInnen freuen sich über solch die Alternative.



Mit den veganen Saucen und Brühen von eatPLANTS lässt sich ganz einfach ein Essen zaubern, bei dem auch FleischliebhaberInnen überrascht sein werden, wie gut, vielfältig und herzhaft pflanzliches Essen sein kann. Die Saucen und Brühen lassen sich hervorragend mit den zahlreichen veganen Fleischalternativen, die inzwischen auf dem Markt erhältlich sind, kombinieren.



Für die schnelle Küche



Die Saucen und Brühen von eatPLANTS eignen sich sowohl für Momente, wenn es schnell gehen muss, als auch für ausgefeilte Kochexperimente. Sie können pur aus dem Glas verwendet oder zu Suppen und eigenen Saucenkreationen weiterverarbeitet werden.



Von gutbürgerlich bis exotisch



Die Produkte von eatPLANTS umfassen klassische Saucen und Brühen, ebenso wie exotische Alternativen wie beispielsweise die Misobrühe und das Thai Curry. Gerichte wie bei Oma, nur vegan, asiatische Köstlichkeiten oder Klassiker wie Spaghetti Bolognese. Die Produktpalette von eatPLANTS reicht von französischen Spezialitäten bis hin zu vietnamesischen Nationalgerichten und bietet für jeden Geschmack die passende Sauce oder Brühe.



100% pflanzlich und regional



Alle Produkte von eatPLANTS sind zu 100 Prozent pflanzlich und frei von jeglichen tierischen Produkten, wie beispielsweise Gelatine oder Milchzucker. eatPLANTS steht für Qualität, weshalb die hochwertigen Zutaten von regionalen Bio-Landwirten bezogen und die Saucen und Brühen in Deutschland produziert werden. Für die Konservierung der Produkte werden keine Zusatzstoffe benötigt, stattdessen wird dabei auf die traditionelle Methode des Einkochens zurückgegriffen.



Weiterentwicklung



Die Produkte von eatPLANTS wachsen und gedeihen ständig weiter. Durch neue Rezepturen konnte der Geschmack der Saucen und Brühen optimiert und zusätzlich der Anteil von Allergenen reduziert werden.



Die pflanzliche Bratensauce ist beispielsweise mittlerweile frei von Soja und Gluten. Dadurch sind die Produkte von eatPLANTS nicht nur geschmacklich besser, sondern auch für AllergikerInnen verträglicher als je zuvor. Die Weiterentwicklung bringt noch einen weiteren Benefit für die KundInnen mit sich: Durch Skalierungseffekte konnte die Füllmenge um 20 % pro Sorte erhöht werden. Die Preise bleiben jedoch gleich. Das heißt, es gibt mehr Inhalt für einen stetigen Preis.



eatPLANTS ist der Produzent von veganen Saucen und Brühen in Deutschland.



