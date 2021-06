Mit ETS-Luftreinigungssystemen beschwerdefrei durch den Frühling

(press1) - 31. Mai 2021 - Reine Luft, Heuschnupfen ade - Allergiker und Asthmatiker können durchatmen



Die kalten Wintermonate sind vorbei, der Frühling klopft an die Tür - doch sehr viele Menschen haben immer noch Husten und laufende Nasen, geschwollene Atemwege und gereizte Augen. Die Rede ist von Allergikern und Asthmatikern sowie von Betroffenen, die unter einer Pollenallergie und Heuschnupfen leiden. Ohne Luftreiniger oder spezielle Pollenfluggitter, die mühsam montiert und regelmäßig gereinigt werden müssen, bleibt Allergikern nichts anderes übrig, als ihre Wohnräume über Fenster und Türen zu durchlüften. Wenn draußen alles blüht, schwillt drinnen alles an. Der Pollenflug kann die Nerven von Betroffenen kräftig unter die Zerreißprobe stellen.



Die ETS Products Group mit ihrer Niederlassung in Bergisch Gladbach bei Köln ist Hersteller und Vertreiber von professionellen Luftreinigungs- und Raumdesinfektionssystemen. Die komplexe ETS-Luftreinigungstechnologie ist einzigartig und bietet die Grundlage für gesunde und unbelastete Atemluft. Alle ETS-Luftreinigungssysteme arbeiten mit fünf effizienten Reinigungsstufen und wurden in unabhängigen mikrobiologischen Laboren geprüft. Sie eliminieren Viren, Bakterien und Allergene. Ferner filtern sie Staub und Schadstoffe aus der Raumluft und schaffen so eine gesunde und reizfreie Umgebung.



Schadstoffe und flüchtige organische Verbindungen gelangen schnell und unbemerkt in die Raumluft, sei es beispielsweise durch chemische Putzmittel, durch Nagellack, Wandfarben und Lacke, durch PVC und Klebstoffe, durch Mottenkugeln oder Duftkerzen. Tierhaare und Pollen verbreiten zusätzlich Allergene. Auch beim Kochen entstehen Dämpfe und Gerüche, die zwar meist harmlos sind, aber die Qualität der Raumluft beeinträchtigen. Die ETS-Luftreinigungssysteme schaffen hier professionelle Abhilfe, indem sie Gerüche neutralisieren und dabei noch sehr effektiv und sinnvoll Dunstabzugshauben unterstützen. Hausstaub, Schadstoffe, Allergene und Krankheitserreger filtern sie zu 99,99 % aus der Luft.



Dabei arbeiten die Systeme extrem leise und stören nicht bei der Nachtruhe - im Gegenteil: Gerade bei Pollenallergikern wird der erholsame Schlaf gefördert, denn schon nach wenigen Tagen verbessern sich die Symptome spürbar, so die Erfahrungsberichte betroffener Nutzer.



Was den gesunden Schlaf betrifft, bringen die ETS-Luftreiniger noch einen weiteren Vorteil mit sich: Im Winter, wenn es meist zu kalt und eisig ist, um bei Nacht die Fenster geöffnet zu lassen, sammelt sich stickige Raumluft im Schlafzimmer. Mit den professionellen Luftreinigern der ETS Products Group kann durchgeatmet werden, die Raumluft bleibt angenehm frisch und rein.



Auch Asthmatiker erhalten durch ETS-Luftreiniger ihre Lebensqualität in hohem Maße zurück.



Erfahrungsberichte bestätigen die Wirksamkeit der Geräte: "Ihr Luftreinigungsgerät brachte uns beiden eine deutliche Linderung unserer Allergiesymptome. Die tägliche Medikamenteneinnahme konnten wir reduzieren, hatten tagsüber weniger Beschwerden und wachten morgens mit freieren Atemwegen auf. [...] Vielen Dank also für Ihr besonderes Produkt und die vorzügliche Beratung sowie den Lieferservice." (Barbara & Winfried H. aus Montabaur)



Die ETS Products Group wurde vor über 30 Jahren in Deutschland gegründet und machte sich schon früh einen Namen in der Industrie als zuverlässiger Hersteller und Zulieferer von LED-Technik und elektronischen Komponenten.



Vor 9 Jahren wurden die Produktionsstätten sowie die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zunächst ins Ausland verlagert. Seitdem wurden Industriekunden von 5 Standorten unter deutscher Leitung aus 3 asiatischen Ländern beliefert.



Mit dem Vertriebsstart professioneller Luftreinigungssysteme und weiterer Artikel für Gewerbekunden und Endverbraucher kehrt die ETS Products Group gleich mit 3 neuen Standorten nach Europa zurück.



Neben der Hauptverwaltung für das Europageschäft in Dresden und einem Zentrallager in Köln wurde zum Jahreswechsel in Bergisch Gladbach ein Vertriebs- und Servicezentrum eröffnet. Von hier aus wird nun auch das europäische Händlernetz betreut. Somit kehrt die ETS Products Group wieder zu den alten Wurzeln im Rheinland zurück.



Kontakt



ETS Products Group

Hans-Jürgen Eisele

Moitzfeld 74

51429 Bergisch Gladbach

+49 2204 967360

mailto:europe@ets-products.com

https://ets-products.com/de/

Downloads zu dieser Pressemitteilung: