communicode als Ausbildungsbetrieb beim IHK Azubi-Speed Dating

Die Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz ist für junge Menschen nicht gerade einfacher geworden, seit die Ausbildungsmessen in Präsenz nicht mehr oder nur noch eingeschränkt stattfinden. Berufsorientierungsangebote sind für angehende Auszubildende ebenfalls nicht permanent zugänglich. Ein Online-Speed Dating zwischen Ausbildungsunternehmen und Jugendlichen bringt Leben in den Bewerbungsprozess und senkt die Hürde zur neuen Ausbildung deutlich. Beim Azubi-Speed Dating der IHK Essen ist auch communicode als Unternehmen für alle Interessierten Bewerber*innen dabei.



Beim virtuellen Speed Dating haben junge Menschen die Möglichkeit, ihren potenziellen Ausbildungsbetrieb ganz unbürokratisch in einem lockeren Gespräch kennenzulernen. In diesem Format können sie sich ein Bild von ihren zukünftigen Arbeitskolleg*innen machen und davon, was es bedeutet, eine Ausbildung in diesem Betrieb zu durchlaufen. Auch für die teilnehmenden Betriebe ist das Online-Speed Date ein wertvolles Format, das es ihnen ermöglicht, die begehrten Fachkräfte von morgen früh an sich zu binden und ihnen eine nachhaltige Zukunftsperspektive zu bieten.

Die Bewerber*innen können aus dem gesamten Fundus die teilnehmenden Betriebe als Gesprächspartner aussuchen, die ihnen am interessantesten erscheinen. Eine formale Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Es ist aber ratsam, dass sich die jungen Menschen auf dieses besondere Format des Bewerbungsprozesses vorbereiten. Schließlich haben sie nur eine begrenzte Zeitspanne zur Verfügung, sich den Unternehmen als passende*r Bewerber*in zu präsentieren.



Eine Ausbildung in der IT: Ebenso begrenzt wie gefragt Die Ausbildung als Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung oder Systemintegration führt in ein beliebtes und anspruchsvolles Berufsfeld. Als Full-Service-Digitalagentur ist communicode in beiden Berufsbildern ein kompetenter Ausbildungsbetrieb, der anstrebt, seine jungen Talente auch nach der Ausbildung zu halten und ihnen einen festen Platz im "communiversum" zu bieten. Darum ist communicode neben den eigenen Online-Speed Datings für neue Auszubildende auch beim Azubi-Speed Dating der IHK Essen dabei und freut sich darauf, die Bewerber*innen kennenzulernen.

Um ihnen zusätzlich ein lebensnahes Bild von der Ausbildung als Fachinformatiker*in zu vermitteln, stehen beim Speed Dating auch die aktuellen und ehemaligen Auszubildenden bei communicode als Gesprächspartner zur Verfügung. Interessierte können während des Events direkt an sie wenden und in virtuellen Terminen noch besser auf ihre mögliche berufliche Zukunft eingestimmt werden.

Der Zugang zum Azubi-Speed Dating erfolgt einfach über die direkte Anmeldung auf dem Portal der IHK Essen. Es ist kein zusätzlicher Bewerbungsprozess für die Teilnahme erforderlich.



Weitere Informationen sind auf der Webseite der IHK zu finden.

