Neue Empfehlungen: Mittlere Luftfeuchte schützt die Gesundheit

(press1) - 25. Juni 2021 - Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) empfiehlt in einer aktuellen Meta-Studie eine mittlere Luftfeuchte von 40 bis 60 %. Zusammengefasst und analysiert wurde 26 weltweit veröffentlichte Studien, die den Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf den Menschen und seine Gesundheit untersuchen.



Die RWTH Aachen kommt in der Meta-Studie zu dem Ergebnis, dass bei einer mittleren relativen Luftfeuchte zwischen 40 und 60 % gesundheitliche Beeinträchtigungen der Atemwege, der Augen und der Haut und damit verbundene Fehlzeiten in Unternehmen signifikant verringert werden können. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurde insbesondere auch der Einfluss auf die Übertragung von Virusinfektionen analysiert. Die Zusammenfassung der aktuellen wissenschaftlichen Literatur zeigt, dass je nach Virustyp durch die relative Luftfeuchte deren Inaktivierung beeinflusst wird: So werden Influenzaviren bei mittleren und Coronaviren bei mittleren bis hohen relativen Luftfeuchten zu einem maximalen Grad inaktiviert. Die Meta-Studie wurde im Auftrag des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V. (FGK) erstellt.



Eine gedruckte Zusammenfassung der Studie kann kostenfrei online bestellt werden: https://www.condair-systems.de/rwth

