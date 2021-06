Gesunde Luftfeuchte für Praxisräume und Apotheken

(press1) - 4. Juni 2021 - Gerade dort, wo sich viele Menschen mit Erkrankungen in großer Nähe aufhalten, ist die Gefahr von Infektionen groß. Besonders in Praxis- und Behandlungsräumen müssen daher hohe Ansprüche an die Luftqualität gestellt werden. Eine optimale Luftfeuchte von 40 - 60 % schützt vor Atemwegsinfektionen, reduziert Augen- und Stimmbelastungen und erzeugt ein frisches Raumklima.



Speziell für Anwendungen in Wartezimmern, Empfangsbereichen, Büros, Behandlungs- oder Arbeitsräumen ist das Luftbefeuchtungssystem Condair HumiLife konzipiert worden. Für die Luftbefeuchtung setzt das System eine aus der Medizintechnik adaptierte Membrantechnik ein: Hochfrequente Schwingungen erzeugen kleinste Aerosole, die lautlos und fein dosiert als kaum sichtbarer Nebel direkt in den Raum abgegeben werden. Dadurch ist es möglich, bereits in Räumen ab einer Größe von 10 qm ganzjährig eine gesunde und schützende Luftfeuchte sicherzustellen.



Individuell integriert in jeden Raum

Die Luftfeuchte wird von flachen Befeuchterspots abgegeben, die in Form und Größe LED-Spots gleichen und flexibel im Raum integriert werden. Ein nachträglicher Einbau ist problemlos möglich. Die Anzahl der Befeuchterspots richtet sich nach dem Raumvolumen und den Befeuchtungsanforderungen. Möglich ist eine Wand- oder Deckenmontage. Jeder Befeuchterspot misst eigenständig über präzise Sensoren die Umgebungsfeuchte und Temperatur und garantiert dadurch die punktgenaue Kontrolle der gewünschten Luftfeuchte.



Smarte Steuerung

Die Steuerung der Feuchtewerte und weiterer Funktionen erfolgt bedienerfreundlich über eine Smartphone App. Innerhalb der App können für alle Räume individuelle Luftfeuchtewerte eingestellt und gesteuert werden. Über ein cloudbasiertes Monitoring werden alle Systemfunktionen und Leistungswerte zusätzlich online überwacht, um den störungsfreien Betrieb für den Nutzer komfortabel sicherzustellen. Der hygienische Betrieb ist durch das Test-Zeichen "Optimierte Luftbefeuchtung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) dokumentiert. Zum System gehört daher auch eine mehrstufige Wasseraufbereitung, die kontinuierlich hygienisch reines Wasser herstellt und über ein automatisiertes Serviceprogramm gewartet wird.



Mehr Informationen zum neuen Luftbefeuchtungssystem Condair HumiLife gibt es auf https://www.condair-systems.de/humilife-info

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

