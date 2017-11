Exozet eröffnet Innovations-Lab in Hamburg

(press1) - Ideen entwickeln, Prototypen erstellen, einzigartige Produkte auf den Markt bringen - kurz: innovativ sein. Exozet, die Agentur für die Digitale Transformation, bietet ab sofort agile Produktentwicklungen im neu eröffneten Innovations-Lab in Hamburg an. Der Berliner Dienstleister unterstützt Unternehmen nun auch im Norden mit agilen Methoden und realen Testdaten, erfolgreiche Angebote für ihre Zielgruppen zu schaffen.



Berlin, 6. November 2017 Die Digitalisierung beschleunigt Erneuerungsprozesse in Unternehmen aller Branchen. Die Nachfrage nach innovativen Produkten und Services steigt, digitalisierte Konsumenten fordern Angebote, die die Vorteile der neuesten Technologien voll ausnutzen. Marktführer von heute sind nur dann auch morgen erfolgreich, wenn sie schnell sind. Und das möglichst ressourcensparend. Exozet unterstützt diesen Weg mit agilen Methoden: Die Agentur arbeitet mit erprobten Formaten wie Ideation Workshops, Design Sprints nach Google Ventures oder dem Creative-Prototyping-Prozess. Gemeinsam mit ihren Kunden findet Exozet validierbare Antworten auf die Anforderungen der Verbraucher - jetzt auch im "Exozet Lab Hamburg".



"Agilität bedeutet für uns vor allem, den Austausch mit dem Endkunden in den Mittelpunkt zu stellen", erklärt Frank Zahn, Geschäftsführer von Exozet. "Unsere Kunden gewinnen belegbare Erkenntnisse zu ihrer Strategie und sind so in der Lage, ihre Produkte und Services zu optimieren." Für die Schweizer Mediengruppe Tamedia AG hat Exozet zum Beispiel ein zentrales Design-Thinking-Bootcamp konzipiert und realisiert, in dem die Agentur mit dem Kunden drei eigenständige Produktideen entwickelte.



Leitender Kopf des neuen Exozet Lab Hamburg ist der Unternehmer Tahsin Avci. Frank Zahn zeigt sich begeistert: "Tahsin ist selbst ein erfolgreicher Gründer. Er lebt Agilität und weiß genau, wie schnell der Markt ist." Vor der Gründung seines Unternehmens "Pop Rocket" war Avci neun Jahre lang in der Werbebranche tätig, zuletzt als Teamleiter der Beratung.

Exozet, der Partner für die Digitale Transformation, arbeitet für Unternehmen aus den Branchen Medien, Entertainment, Brands, Start-ups, Finance, Telekommunikation sowie für öffentliche Auftraggeber. Mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Berlin, Hamburg und Wien berät und gestaltet Exozet seit 1996 den Digitalen Wandel in Unternehmen wie z. B. Axel Springer, BBC, Audi, der Deutschen Telekom und dem ZDF.Bei Fragen oder Interview-Wünschen wenden Sie sich gern an:Carolin Schütze | Public Relations carolin.schuetze@exozet.com | T: +49 30 24 65 60-249