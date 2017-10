Catan Universe: Eine Version, alle Devices

(press1) - Das Kultspiel kommt dank Exozet und USM mit nur einem einzigen Account auf viele digitale Geräte



Exozet, die Agentur für die Digitale Transformation, und der Spieleverlag United Soft Media (USM), Publisher der digitalen Catan-Spiele, bringen das Kultspiel Catan generalüberholt auf iOS und Android. "Catan Universe" ist die brandneue digitale Version des Brettspiels - und ab dem 15. November 2017 neben der Steam- und Browserversion auch auf mobilen Geräten verfügbar. Die zahlreichen Inhalte und Erweiterungen brauchen Spielerinnen und Spieler nun dank des Catan-Universe-Accounts nur einmal zu erwerben. So können sie auch in den anderen Versionen mit noch mehr Möglichkeiten spielen, handeln und bauen. Frank Zahn, Geschäftsführer von Exozet, sagt: "Wir sind sehr stolz, dass wir seit 2008 mit USM einen der erfolgreichsten Publisher digitaler Spiele bei der digitalen Transformation begleiten. Es ist ein Meilenstein, ab November eine vollständige Cross-Plattform-Version von Catan auf so vielen Devices verfügbar zu haben."



Berlin, 26. Oktober 2017 Endlich können Spielerinnen und Spieler aus aller Welt Catan auf verschiedenen Geräten spielen - mit nur einem Account, jederzeit und überall, offline, online im Multiplayer oder gegen clevere Computergegner. Der Spieleverlag USM und Exozet, die Agentur für die Digitale Transformation, stellen heute auf der Messe "SPIEL" in Essen ihren Titel "Catan Universe" vor. Das Lieblingsspiel von Millionen von Menschen ist ab dem 15. November auf Steam, auf catanuniverse.de als Browserversion und für iOS und Android verfügbar - und dies mit nur einem einzigen Account!



Bereits seit 2008 arbeiten United Soft Media, ein Verlag für digitale Medien, hochwertige Games sowie Anwendungsprogramme und Hörspiele, und Exozet zusammen. Gemeinsam haben sie bereits viele andere Versionen von Catan realisiert. Nun geht mit "Catan Universe" eine Version für alle unterstützten Plattformen live. Exozet und USM, Publisher der digitalen Catan-Spiele, halten alle Versionen gleichermaßen aktuell und machen so plattformübergreifendes Online-Spielen über viele Devices hinweg möglich. Bisher gab es zum Teil verschiedene Versionen (Mobile/Browser/PC/sonstige Geräte) mit unterschiedlichem Feature-Umfang, die separat gekauft werden mussten. Das ist nun dank des Catan-Universe-Accounts Vergangenheit.



"Catan Universe" ist kostenlos herunterladbar und beinhaltet mehrere Gratis-Inhalte, das Basis-Spiel ist zum Beispiel im Free-Match spielbar. Hier können User gegen zwei andere menschliche Spieler antreten. Die "Ankunft auf Catan" hilft neuen Spielern, sich schnell zurechtzufinden und schaltet weitere Features frei, so z. B. auch das Spiel gegen leichte KI-Gegner. Auch besteht die Möglichkeit, das Einführungsspiel von "Catan - Das Duell" zu spielen. Des Weiteren bekommen Spieler die Möglichkeit, einen eigenen Account zu erstellen und erhalten zu Beginn einen Login-Bonus von 100 Goldstücken, die In-Game-Währung, sowie zwei Schriftrollen. Spieler schalten mithilfe der Schriftrollen Erweiterungen zeitlich begrenzt frei und erhalten damit vollen Zugriff auf Auto-Match, Einzelspieler und Custom-Matches. Weitere Schriftrollen gewinnt man unter anderem durch Levelaufstiege.



Das vollständige Basis-Spiel und die Erweiterungen "Die Seefahrer" und "Städte und Ritter" sind im In-Game-Store erhältlich. User können einen eigenen Avatar gestalten, mit Mitspielern chatten und sich zu Gilden zusammenschließen. Zusätzlich gibt es alternative Tische und Spielsteine sowie Avatar-Items zu kaufen. Dank des Catan-Universe-Accounts braucht man diese Inhalte nur einmal zu erwerben und kann sie so auch in den anderen Versionen verwenden. Weitere Inhalte wie Turniere und zusätzliche Erweiterungen sind bereits in Arbeit.



Seit der Veröffentlichung des weltweit bekannten Bestsellers "Catan" im Jahr 1995 hat sich ein regelrechter Kult um diese Marke entwickelt. Weltweit wurden mehr als 25 Millionen Brettspiele der Catan-Familie verkauft.

Exozet, der Partner für die Digitale Transformation, arbeitet für Unternehmen aus den Branchen Medien, Entertainment, Brands, Start-ups, Finance, Telekommunikation sowie für öffentliche Auftraggeber. Mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Berlin, Hmaburg und Wien berät und gestaltet Exozet seit 1996 den Digitalen Wandel in Unternehmen wie z. B. Axel Springer, BBC, Red Bull, Audi, ZDF und Deutsche Telekom.