Laudert hostet neue Miss Germany in den Studios Hamburg

(press1) - 2. Oktober 2019 - Laudert ist Gastgeber für das erste große Live-Highlight der neuen Miss Germany. Der Medien- und IT-Dienstleister empfängt in den Hamburger Studios an den vier Oktoberwochenenden insgesamt 256 Teilnehmerinnen des Events, dem unter der Leitstrategie "Empowering authentic women" ein neues Gesicht verliehen wurde.



An den vier Wochenenden tritt Laudert als Location für die sogenannten Live-Experiences auf, in denen die Teilnehmer sich und ihre Persönlichkeit präsentieren. Dafür entstehen einzigartige Brand-Lounges und weitere individuelle Sets am Hamburger Standort. Shooten wird unter anderem der namhafte Beauty-Fotograf Benjamin Becker. Laudert unterstützt und begleitet Miss Germany so in eine neue Epoche des Events, das in allen relevanten Lebenswelten der modernen Frauen stattfindet und sie in ihrer individuellen Persönlichkeit weiterentwickelt.



Die Ergebnisse der Produktionen können ab November online bewertet werden - denn Jury und Community entscheiden jeweils zu 50%, wer es ins Finale in der Europapark-Arena in Rust am 15. Februar 2020 schafft.



Durch die Bereitstellung seiner Räumlichkeiten unterstützt Laudert nachdrücklich die progressive Entwicklung von Miss Germany hin zu einem Format, das Authentizität, Ausstrahlung und Haltung sowie die Vorbildfunktion und die Rolle der Frauen als Vordenkerinnen in den Vordergrund stellt.



Die Termine der Live-Experiences bei Laudert im Überblick:



1. Live-Experiences:

Samstag, 05. Oktober 2019: Berlin, Saarland

Sonntag, 06. Oktober 2019: Nordrhein-Westfalen, Sachsen



2. Live-Experiences:

Samstag, 12. Oktober 2019: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz

Sonntag, 13. Oktober 2019: Hamburg, Hessen



3. Live-Experiences:

Samstag, 19. Oktober 2019: Bayern, Sachsen-Anhalt

Sonntag, 20. Oktober 2019: Bremen, Schleswig-Holstein



4. Live-Experiences:

Samstag, 26. Oktober 2019: Brandenburg, Thüringen

Sonntag, 27. Oktober 2019: Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen

