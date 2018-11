Magento 2.3 und Graph QL

(press1) - 21. November 2018 - Einladung zum 44. Magento Stammtisch Hamburg am 28.11.2018 bei Tudock



Welche Neuerungen bringt Magento 2.3 und was steckt hinter GraphQL? Mit diesen aktuellen Fragen sind die beiden Themen des 44. Magento Stammtischs Hamburg umrissen, welcher am 28.11.2018 (Mittwoch) von 18:30 bis 21:00 Uhr von der Hamburger E-Commerce-Agentur Tudock angeboten wird. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus dem E-Commerce, die sich in entspannter Atmosphäre über die Weiterentwicklung des Shopsystems Magento und neue Technologie in der Webentwicklung informieren und austauschen möchten.



Nach einem kurzen Recap von Tudock-Geschäftsführer Niels Pahlmann zur Magento Live, die Anfang Oktober 2018 in Barcelona stattfand, wird Henryk Fiedler, Solutions Consultant bei Magento, per Remote-Vortrag zunächst die Neuerungen von Magento 2.3 vorstellen und anschließend Fragen beantworten.

Auf die Implementierung von GraphQL unter Magento 2.3 fokussiert sich der zweite Teil des Abends. Sebastian Korfmann, Freelance Software Engineer und Organisator des Meetups GraphQL Hamburg, wird erklären was GraphQL ist, welche Chancen die Technologie bietet, auf Design Concepts, Patterns und Client Side Tooling eingehen und abschließend ein Live-Beispiel zeigen.



Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, empfiehlt sich eine baldige Anmeldung. Diese ist kostenlos möglich unter:

- Xing (https://www.xing.com/events/44-magento-stammtisch-hamburg-2000010)

- Meetup (https://www.meetup.com/de-DE/Magento-Stammtisch-Hamburg/events/255583977/)



Weitere Informationen

Der Magento Stammtisch Hamburg ist eine von Tudock organisierte Veranstaltungsreihe für Händler, Agenturen und Service-Provider, die alle zwei Monate in der Hamburger Speicherstadt stattfindet. Im Fokus steht meist, aber nicht nur das Shopsystem Magento.



Für mehr Informationen über Tudock und den Magento Stammtisch Hamburg siehe http://www.tudock.de und http://magento-stammtisch-hamburg.de.

Kontakt: Regine Voigt, mailto:presse@tudock.de, +49 40 41366189-0

