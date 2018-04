Konzeption und Entwicklung von Produktkonfiguratoren für Onlineshops

Immer mehr Shops bieten die Möglichkeit, Produkte online zu konfigurieren, um Kundenwünsche zu erfüllen. Was bei der Konzeption eines Produktkonfigurators zu beachten ist und wie die Umsetzung technisch aussehen kann, ist Thema des 40. Magento Stammtischs Hamburg am 21.03.2018 von 19:00 bis 22:00 Uhr bei der E-Commerce-Agentur Tudock.



Magento-Spezialist Tudock organisiert den Stammtisch alle zwei Monate mit Vorträgen für Onlinehändler, Agenturen und Freelancer. Im März berichtet Niels Pahlmann, Geschäftsführer der Tudock GmbH, über die Entwicklung von Produktkonfiguratoren für Magento 2 basierte Onlineshops. Zur Sprache kommen unter anderem die Themen Usability, Datenstruktur und Frontend-Programmierung.



Außerdem präsentiert Göran Willbränder, Management Board Member der exinit GmbH, eine Case Study aus der Verlagsbranche: Anforderungen, Herangehensweise und besondere Herausforderungen bei der Umsetzung sind die Inhalte seines Vortrags.



Der Magento Stammtisch Hamburg steht allen Interessierten offen. Die Anmeldung zur Teilnahme ist kostenlos möglich unter:



