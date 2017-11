Magento Commerce oder Magento Open Source? Einladung zum 38. Magento Stammtisch Hamburg bei Tudock am 22.11.2017

(press1) - Hamburg, 13. November 2017 - Für Shopbetreiber stehen mit Magento Commerce (vormals: Magento Enterprise Edition) und Magento Open Source (vormals: Magento Community Edition) eine lizenzkostenpflichtige und eine lizenzkostenfreie Version des erfolgreichen Shopsystems zur Auswahl. Doch welchen Mehrwert bietet Magento 2 Commerce gegenüber Magento 2 Open Source?

Auf dem 38. Magento Stammtisch Hamburg, zu dem die E-Commerce-Agentur Tudock am 22. November 2017 ab 19:00 Uhr in die Hamburger Speicherstadt interessierte Händler und Agenturen einlädt, liefern zwei Fachvorträge Anhaltspunkte für die Systemauswahl.



Torben Soyke, Senior Webdeveloper bei netz 98, wird exklusive Magento Commerce Features näher vorstellen und bewerten. Einblick gibt es unter anderem in die Pluspunkte der B2B-Edition sowie das neue Content Staging.

Eine Magento 2 Open Source Case Study präsentiert im Anschluss Marc Hörmann, Head of E-Commerce Solutions bei igniti. Am Beispiel von sanivita.de wird er insbesondere auf Herausforderungen bei der Umsetzung des Frontends mit Magento 2 eingehen.



38. Magento Stammtisch Hamburg

22.11.2017, 19:00 - 22:00 Uhr

Tudock GmbH, Holländischer Brook 2, 20457 Hamburg

Anmeldung über Xing (https://www.xing.com/events/38-magento-stammtisch-hamburg-1860608), Meetup (https://www.meetup.com/de-DE/Magento-Stammtisch-Hamburg/events/243545801/) oder per E-Mail an mailto:info@tudock.de

Der Eintritt ist nach vorheriger Anmeldung frei.



Als Treffpunkt für Magento-Entwickler, Shop-Betreiber, Agenturen, Service-Provider und andere E-Commerce-Interessierte im norddeutschen Raum bietet der von Magento-Spezialist Tudock organisierte und geleitete Magento Stammtisch Hamburg alle zwei Monate jeweils mittwochs ab 19:00 Uhr einen geselligen Rahmen, um sich agentur- und händlerübergreifend über Magento und E-Commerce auszutauschen. Kurze Fachvorträge, Produktvorstellungen oder Erfahrungsberichte dienen als Einstieg in die Diskussion.



Weitere Informationen über Tudock und den Magento Stammtisch Hamburg unter http://www.tudock.de sowie http://magento-stammtisch-hamburg.de

Ansprechpartner: Regine Voigt, maito:presse@tudock.de, +49 40 41 36 61 89-0

