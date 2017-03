Themenfokus Marktplatzanbindung - 34. Magento Stammtisch Hamburg bei TUDOCK

(press1) - 8. März 2017 - Viele Händler möchten ihre Produkte nicht nur über den eigenen Magento-Shop, sondern auch über die großen Marktplätze Amazon, Ebay, Zalando oder Otto verkaufen. Doch wie lässt sich der Shop mit den Marktplätzen verknüpfen? Antworten auf diese Frage liefert der 34. Magento Stammtisch Hamburg am 22.03.2017 von 19:00 bis 22:00 bei der Magento-Agentur TUDOCK.



Pawel Kazakow, Betreiber des Magento-Shops "Gaiwan Teemanufaktur" (gaiwan.de), stellt im ersten Vortrag Herausforderungen vor, die sich im Zuge der Marktplatzanbindung ergeben. Im Anschluss berichtet Ulf Stoffels, Director digital business solutions bei u+i interact, über Erfahrungen mit der Magento-Extension M2E Pro für die Shop-Anbindung an Amazon, Ebay und Rakuten. In der gemeinsamen Diskussion sollen außerdem alternative Lösungen wie Tradebyte oder Channelpilot für den Marktplatzvertrieb beleuchtet werden.



Als Treffpunkt für Magento-Entwickler, Shop-Betreiber, Agenturen, Service-Provider und andere E-Commerce-Interessierte im norddeutschen Raum bietet der von TUDOCK organisierte und geleitete Magento Stammtisch Hamburg alle zwei Monate jeweils mittwochs ab 19:00 Uhr einen geselligen Rahmen, um sich agentur- und händlerübergreifend über Magento und E-Commerce auszutauschen. Kurze Fachvorträge, Produktvorstellungen oder Erfahrungsberichte dienen als Einstieg in die Diskussion. Der Eintritt ist nach vorheriger Anmeldung kostenlos.



34. Magento Stammtisch Hamburg 22.03.2017, 19:00 - 22:00 Uhr

TUDOCK GmbH, Holländischer Brook 2, 20457 Hamburg



Anmeldung über Xing (https://www.xing.com/events/34-magento-stammtisch-hamburg-1775505), Meetup (https://www.meetup.com/de-DE/Magento-Stammtisch-Hamburg/events/237215436/) oder per E-Mail an mailto:info@tudock.de



Weitere Informationen über TUDOCK und den Magento Stammtisch Hamburg unter http://www.tudock.de sowie http://magento-stammtisch-hamburg.de Ansprechpartner: Regine Voigt, mailto:presse@tudock.de

