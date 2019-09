Familienfreundlich, langfristig und abwechslungsreich? Willkommen bei Because!





Germering/München, 5. September 2019 - Was bei dem Hersteller der Agentursoftware easyJOB so besonders ist, warum unter den Mitarbeitern so gute Stimmung herrscht und welche Vorteile ein Arbeitsplatz hier noch birgt, verraten wir in unserem neuesten Blogbeitrag. Am Ende haben Sie vielleicht sogar selbst Lust, Teil unseres Teams zu werden:

Because Software wächst, denn unsere Agentursoftware easyJOB überzeugt immer mehr Kunden. Deshalb suchen wir kontinuierlich neue Kollegen. Doch anstatt diese nur über gewöhnliche Stellenausschreibungen in Online-Portalen zu akquirieren, beschreiten wir gerne unkonventionelle Wege - so werben wir beispielsweise auch Familienmitglieder und Freunde von Mitarbeitern an.

Die Menschen hinter Because

Unser Team ist breit aufgestellt - hier arbeiten Senior-Berater mit hoher Expertise und langjähriger Berufserfahrung Hand in Hand mit jungen Mitarbeitern, die erste praktische Erfahrungen sammeln. Während Einsteiger von dem ausgeprägten Wissen der Kollegen profitieren, steuern sie gleichzeitig frischen Input bei. Apropos langjährige Berufserfahrung - die Fluktuation bei uns ist sehr gering - das liegt daran, dass unsere Mitarbeiter gerne hier arbeiten: manche bleiben, bis sie sich in die Rente verabschieden. Betriebszugehörigkeiten von mehr als 20 Jahren sind bei uns keine Seltenheit.

Die ganze Because Mannschaft ist aber nicht nur in Bezug aufs Alter bunt gemischt. Bei Because kann man einfach alles sein! Fitness Enthusiast, Star Wars Fan, Reisesüchtige, Yoga-Vernarrte, Frettchenhalter, Familiengründer, glückliche Eltern, Segler, DJ und vieles mehr…

Eine weitere Besonderheit bei Because: Unsere Geschäftsführung widerspricht jedem Klischee. Vielmehr beweisen wir, dass man auch mit einer zweifachen Doppelspitze erfolgreich sein kann. An unserem Münchner Standort lenken mit Regina "Nina" Gernand und Antje Fuchs zwei Damen das Geschehen, während in Wien Lorenz Mrkos und Wolfgang Dinstl die Geschicke von Because steuern - selbstverständlich immer in enger Absprache miteinander. Übrigens haben wir nicht nur in der Führung eine hohe Frauenquote, trotz unserer Zugehörigkeit zur Software-Branche.

Arbeiten bei Because

Wie kann man sich als Außenstehender den Alltag bei Because vorstellen?

Unser Unternehmen zeichnet sich durch eine sehr familiäre Atmosphäre aus. Wir legen Wert auf ein gutes Miteinander und eine rege Feedbackkultur: Bei uns stehen die Türen immer offen und jeder bringt sich mit seinen Stärken und Ideen ein.

"Es herrscht eine sehr angenehme, lockere Atmosphäre und ein besonders kollegiales und familiäres Miteinander. Wünsche und Probleme von uns Mitarbeitern werden ernst genommen, wir helfen uns gegenseitig und suchen gemeinsam nach Lösungen. Für mich ist es ein totaler Glücksgriff, hier zu arbeiten!"

Katja Weindl, Buchhaltung

Um den Austausch in unserem Team zu fördern, finden bei uns regelmäßig verschiedene Meetings statt. Es gibt wöchentliche Beratermeetings, regelmäßige Treffen der Entwickler und Zusammenkünfte der beiden Standorte Wien und München. Auch in die Planung unserer Software-Releases wird das ganze Team involviert: in sogenannten Meilensteinen wird der aktuelle Fortschritt und das weitere Vorgehen in großer Runde vorgestellt. Unsere Arbeitsatmosphäre findet so guten Anklang, dass immer mal wieder Mitarbeiter nach einigen Jahren der Abwesenheit zu uns zurückkehren. Das freut uns natürlich sehr.

Flache Hierarchien und agiles Arbeiten

Unsere Mitarbeiter arbeiten eigenständig in ihren Projekten, können sich dabei aber jederzeit auf die Unterstützung eines sympathischen kleinen Teams mit flachen Hierarchien verlassen. Diese Organisationsstruktur setzt unter anderem verstärkt auf Eigeninitiative. Bei der Entwicklung der neuen Software-Releases sind z.B. unterschiedliche Experten involviert, die in agilen Teams zusammenarbeiten.

Unsere Mitarbeiter loben außerdem die Abwechslung sowie die zahlreichen Entfaltungsmöglichkeiten und dass es "immer wieder etwas Neues gibt" (Markus Grabenhofer, Programmierer). Vielversprechenden neuen Ideen steht hier tatsächlich niemand im Weg, deshalb sind auf Wunsch auch wechselnde Aufgabengebiete möglich.

Unsere Kundenberater betreuen die unterschiedlichsten Kunden, von kleinen Start-Ups mit weniger als 10 Mitarbeitern, bis hin zu großen Agenturen mit mehreren hundert Mitarbeitern. Von Event-Agenturen über Full-Service Anbieter bis hin zu PR- oder Mediaagenturen. Dadurch werden sie mit den unterschiedlichsten Fragestellungen konfrontiert, das gewährleistet spannende Aufgaben!

Alles eine Frage von Zeit

"Becausler" profitieren von einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Wir ermöglichen unserem Team flexible Arbeitszeiten - ohne ständige Überstunden oder Wochenendarbeit. Sowohl der Frühaufsteher als auch der Langschläfer können bei uns in ihrem individuellen Rhythmus arbeiten.

"Bei Because habe ich in den letzten zwölf Jahren fast jedes Arbeitszeitmodell ausprobiert - die 8-, 16-, 20-, 25-, 30- und 35-Stundenwoche - toll, dass das immer möglich war."

Henrike Krabbenhöft, Leitung Marketing

Außerdem halten wir unseren Kollegen den Rücken frei und ermöglichen je nach Bedarf verschiedene Arbeitszeitmodelle - sei es für den Erziehungsurlaub, die Pflege der Eltern oder die eigene Gesundheit.

"Wenn mein Kind krank ist, kann ich einfach Home-Office machen und mich um meine Familie kümmern - das ist eine große Erleichterung!"

Christopher Steiner, Senior Supporter 1st & 2nd Level

Und natürlich gibt es genügend Urlaubstage, damit sich jeder Mitarbeiter außerhalb des Büros entspannen und Kraft tanken kann.

Benefits bei Because: Hard und Soft Facts

Wir bieten unseren Mitarbeitern eine Reihe an Benefits, wie Arbeits-Smartphones oder moderne und ergonomische Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen. An heißen Sommertagen geben wir spontan auch mal eine Runde Eis aus, die unsere Kollegen in der "Chill-out Area" genießen. Manchmal legen wir für die Top-Spiele von WM oder EM auch mal gemeinsam eine Pause ein - und arbeiten hinterher weiter.

Darüber hinaus profitieren unsere zukünftigen Kollegen beispielsweise von einem unbefristeten Arbeitsvertrag, einer attraktiven Vergütung sowie fachlichen Weiterbildungen.

Wer arbeitet, darf auch feiern: Getreu diesem Motto sind unsere "Becausler" jedes Jahr zu verschiedenen Mitarbeiter-Events eingeladen. Das jährliche Sommerfest ist dabei ein besonderes Highlight - hier treffen sich nicht nur Kollegen - auch Partner und Nachwuchs sind herzlich willkommen.

Und nicht nur auf unseren Veranstaltungen freuen wir uns auf das Beisammensein mit den Kollegen. In der Mittagspause kochen wir regelmäßig zusammen. Selbst die Geschäftsführung schwingt den Kochlöffel - jeden ersten Montag im Monat verpflegt Nina das gesamte Münchner Team. Auch die Wiener Kollegen sind mit Passion in der Küche dabei - immer dienstags und getreu dem Motto "Tuesdays for Future": frisch, biologisch und vor allem plastikfrei.

Sie wollen auch mit uns kochen, feiern oder sogar arbeiten? Werden Sie Teil unseres Teams. Spannende Aufgaben, flache Hierarchien und großartige Kollegen warten auf Sie:

Unsere aktuellen Stellenangebote

