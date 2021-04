Es gibt immer nur zwei Richtungen im Leben!

Nach vorn.

Und nach vorn!



(press1) - Dresden, 07. April 2021 - Sockenmodell, Beamtenlaufbahnanwärter, Aussteiger, kreativer Kopf eines millionenschweren bundesweiten Kinderlieblings, Inselkolumnist, Film- und Theatermacher, Schriftsteller.



Schluss jetzt mit glamourösen Jobbezeichnungen.

Denn oben und unten können jederzeit ihre Plätze tauschen.



Ein Lifestyle wie eine Achterbahnfahrt. Über drei Dekaden rein und wieder raus aus dem Mediengeschäft. Und oftmals war das Licht am Ende des Tunnels nur der Scheinwerfer der entgegenkommenden Lokomotive...



Das Leben mischt die Karten und das Schicksal verteilt das Blatt. Diese Meinung teilt der Autor nicht, sondern plädiert für das eigene Glück, den eigenen Händen und das Nehmen von beiden.



Ich habe nie meine Niederlagen gezählt, sondern meine Siege gefeiert! Durchaus zur Inspiration und Motivation geeignet. Ein schonungslos offener Erfahrungsbericht für alle, die es wirklich wissen wollen. Mit zahlreichen privaten Fotos und Belegen.



"Es liest sich wie ein Roman, aber ich weiß, alles ist wahr!"



Roland Winterstein erzählt tatsächliche, humorvolle Geschichten vom Festhalten, vom trotzig starken Festhalten am den optimistischen Träumen von Glück und Weite, von Freiheit, Erfolg und Verstandensein. In Zeiten wie diesen womöglich zur idealen Zeit...



Der Autor lebt mit seiner Familie in Hamburg und zeitweise auf einem Felsen im Meer namens Mallorca.



Hardcover 18,99 ¤

Seitenanzahl: 176 ISBN: 978-3-347-29374-8 Größe: 17,0 cm x 22,0 cm Erscheinungsdatum: 01.04.2021



Paperback 10,99 ¤

Seitenanzahl: 220 ISBN: 978-3-347-29370-0 Größe: 12,0 cm x 19,0 cm Erscheinungsdatum: 01.04.2021



Auch als e-Book und im Mai 2021 als Hörbuch erhältlich.

Gelesen von Fabio von Brasche.



Kontaktinformation:

brainbreak selektion

dreh auf vollgas, leben

c/o autorenglück

franz mehring str 15

01237 dresden

0172 8337783

rw.vollgasleben@t-online.de



Firmenportrait:

Roland Winterstein, arbeitet seit 1990 als freier Autor, Redakteur und Regisseur. Er veröffentlichte Bücher, Comics, Theaterstücke, Zeichentrick- und Spielfilme. Als wöchentlicher Kolumnist war er bis 2020 für die "Mallorca Zeitung" tätig.

Er lebt mit seiner Familie in Hamburg und zeitweise auf Mallorca.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: