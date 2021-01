DJ Jeezy startet mit L'Equipe Music und Sonymusic

(press1) - 14. Januar 2021 - Der Ehemann von Farina Opoku (Novalanalove) startete im vergangenen Jahr seine Karriere als Musikproduzent und begann für zahlreiche bekannte Hip-Hop-Musiker zu arbeiten, insbesondere für seinen langjährigen Freund und Rapper Luciano.



DJ Jeezy ist einer der erfolgreichsten Hip Hop-DJs des Landes und unterschreibt mit L'Equipe Music und Epic Records (Sonymusic Germany) sein ersten großen Majordeal.



Er befindet sich gerade erst am Anfang seiner Solo-Karriere aber im Hip Hop-Kosmos treibt er sich jedoch schon länger herum. DJ Jeezy Sound unterscheidet sich vom aktuellen Deutschrap und trifft mit ausgeklügelten Beats, Punchlines und noch nie dagewesenen Kolabos den Nerv der Zeit. Mit seinem avantgardistischen Modestil, Videos und Lifestyle grenzt er sich vom gängigen Deutschrap definitv ab.



Geplant sind mehrer hochkarätige Tracks mit de Creme de la Creme der Deutschrap Szene.



Eigentlich hatte DJ Jeezy die erste Single bereits im Dezember 2020 geplant, aber aufgrund der Lage wurde die Debutsingle auf Januar 2021 verschoben.



Die Features gehören zur absoluten musikalischen Königsklasse und im Gegensatz zu anderen Produzenten-Projekten ist DJ Jeezy selbst der Star.



Die erste Single 'Birkin Bag' erscheint am 15.1.21 zusammen mit den absoluten Rapsstars der Deutschrapszene Luciano, Reezy und Kalim. Das Video erscheint auf Youtube zeitgleich mit dem Release auf Spotify, Apple und allen Musicstreamingplattformen. Bevor steht ein frischer Wind in der Musikszene und ein vielversprechendes Musikjahr 2021.



Kontaktinformation:

NT-News



Herr Jorges Dereks

Bretonischer Ring 15

85630 Grasbrunn

Telefon: 08921243517

E-Mail: mailto:contact@lequipe-music.com



L'Equipe Music

Gründung 2018

Mitglieder Omar Ishake und Ramon Ido



Als exklusiver Partner im übernimmt L'Equipe Music die umfassende und ganzheitliche Betreuung und Entwicklung von Künstlern, bei der die strategische Karriereplanung den Grundstein für eine langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit legt. Dabei wirken wir intensiv an der musikalischen Entwicklung mit und führen den Artist-Developementprozess in die richtigen Bahnen. Neben der Förderung der künstlerischen Laufbahn wird ein rundum ansprechendes natives Künstlerimage für Public Relations-, Marketing- und Medienstrategien entwickelt.



Die Betreuung der Künstler beschränkt sich nicht nur auf die Vermarktung auf Plattformen sondern der gezielte und erfolgreiche Aufbau einer Marke. Entwicklung individueller Vermarktungskonzepte im Online und Offlinebereich.

