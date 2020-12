Peach Airbrush Pen: Grenzenlose Kreativität für junge Künstler

(press1) - Von diesem Weihnachtsgeschenk werden Kinder begeistert sein: Mit dem Peach Airbrush Pen PO150 lassen sich so viele tolle Bilder und Motive sprühen und malen, wie man will. Einfach einen der 12 Farbstifte in den Sprüher setzen, auf den Bedienknopf drücken und schon verteilt der elektronische Sprühstift die Farbe gleichmäßig auf der Vorlage.



Dezember 2020 - Fünf Schablonen mit vielen Motiven helfen den jungen Künstlern, kreative Ideen aufs Papier zu zaubern: von der persönlichen Grußkarte über ein Überraschungsbild für Mami und Papi bis hin zum großen Kunstwerk. Und auch T-Shirts oder Pullover werden mit den abwaschbaren, ungiftigen Farben im Handumdrehen zu einem einzigartigen Kunststück. Das macht Spaß und freut die Kinderherzen.



Lieferumfang und Preis



Im Lieferumfang enthalten: Airbrush Pen, 12 Farbstifte, 5 Schablonen mit Motiven und ein USB-Ladekabel für den Sprüher. Ab sofort im Peach Online-Shop - https://www.3ppp3.de - für 29,15 Euro inkl. Mehrwertsteuer erhältlich.



Leicht zu reinigen



Der Peach Airbrush Pen kann zum freihändigen Sprühen oder mit den Schablonen verwendet werden. Die Schablonen bestehen aus einem leicht zu reinigendem Material, einfach unter fließendem Wasser abwaschen oder mit einem feuchten Reinigungstuch abwischen.



Die Farben der Stifte sind ungiftig und wasserlöslich. Vorlagen, Hände und Kleidung lassen somit einfach mit Wasser reinigen. Sind die Farbstifte leer gemalt oder gesprüht, gibt es bei Peach ein Nachfüll-Pack für 9,65 Euro inkl. Mehrwertsteuer.



Mit einem extra großen Bedienknopf gelingt eine kinderleichte Bedienung. Betrieben wird der Peach Airbrush Pen mit einem eingebauten Akku, der einfach über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen werden kann.



Über Peach

Peach ist eine Marke der Schweizer 3T Supplies AG und steht für qualitativ-hochwertige Office-Produkte und Alternativ-Tinten zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Zum Produktsortiment gehören kompatible Tintenpatronen für die gängigsten Druckerhersteller, Inkjet-Fotopapiere, Laminier- und Bindegeräte sowie Aktenvernichter. Gegründet wurde die 3T Supplies AG 1997 von langjährigen Branchen-Kennern mit umfangreichem Tinten-Know-how.

