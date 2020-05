"Mein emotionalster und ehrlichster Song." - Sänger Luca Noel bedankt sich bei seinen Helden

(press1) - 22. Mai 2020 - So sehr uns die aktuelle Coronapandemie und die damit einhergehend soziale Isolation bedrückt, hat sie uns bisher auch viele schöne Momente der Menschlichkeit geschenkt. Die Stille hat in vielen Menschen das Bewusstsein für die "kleinen Dinge" im Leben geschärft und gezeigt wie dankbar wir für sonst so Selbstverständliches sein können. Für Sänger und Songwriter Luca Noel aus Stuttgart war dies Anlass genug den Menschen zu danken, denen er mehr als allen anderen zu verdanken hat: den eigenen Eltern.



In dem treibenden Deutsch Pop-Song erzählt Luca Noel ehrlich und authentisch seine Kindheitsgeschichte. Startend mit Kapitel 1, der Geburt und dem Moment im Arm der Mutter, über das Überspielen von Fehlern in der Kindheit, der schmerzhaften Trennung der Eltern, bis hin zum Bekenntnis, dass er trotz allem große Dankbarkeit empfindet..



Egal was auch passiert ist

Egal wie schlimm es war

Weiß ich ihr zwei

Wart immer für mich da

Ich will nur, dass ihr wisst

Egal was da auch war

Ich bin immer, immer, immer für euch da



Ein Song, der in seinem Sound nicht treffender und in seiner Aussage nicht berührender sein könnte, da er uns ausnahmslos alle selbst betrifft. Denn am Ende kommen die Helden aus den Büchern nicht an die eigenen Eltern ran. Dafür bedankt sich Luca Noel in diesem Song bei seinen Eltern und verspricht: "Ich bin immer für euch da."



Der 19-jährige Luca Noel ist längst kein Fremder mehr in der deutschen Popmusik Szene. Seine handgemachten, ehrlichen und authentischen Songs kommen vom Herzen direkt auf's Papier. Luca hat über die Jahre seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Irgendwo zwischen Xavi, Wincent Weiss und AnnenMayKantereit. Hauptsache echt. Mit seinen Geschichten über's Erwachsenwerden, Scheitern, die Zweifel eines jungen Mannes auf der Suche nach Orientierung schafft er es eine direkte und unverblümte Verbindung zu seinen Hörern aufzubauen. Mit vollem Bandsound oder stripped down an der Gitarre - Luca ist Luca. Und das ist gut so.



Dreamstart Music & Management is an independent music label and management company from Stuttgart Germany, owned by former Senior Vice President of TeamViewer AG, Manfred Müller. He was part of the incredible success story of the now world-market-leader in remote control and connectivity. The IPO in September 2019 with a valuation of more than 6 billion Euros was Europe's biggest IPO in 2019 and the most successful in Germany in more than 10 years. Having the financial freedom, Manfred Müller is turning his sidekick into his main project, now focusing on building up new music talents. The company's goal is to proof that with an eye for talent, a long-term strategy and the right partners it is possible to create worldwide successful artists "Made in Germany".

