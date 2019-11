Exit To Eden präsentieren neue Goth 'N' Roll Veröffentlichung Love And Other Nightmares

(press1) - 21. November 2019 - Vier Jahre nach ihrem letzten Longplayer Exit To Eden II legen die Goth 'N' Roller um Frontmann Bernie Pfeiffer, Gitarrist David Guger, Drummer Werner Svaricek und Bassist David Marzio nach und haben mit Love And Other Nightmares ihr nunmehr viertes Studiooutput im Gepäck, welches sie am 17. Januar 2020 über NRT-Records veröffentlichen werden. Thematisch geht es beispielsweise um das paradoxe Phänomen der Hassliebe (Love At First Hate), Depression und Hoffnungslosigkeit (Without That Pain) sowie der Sehnsucht nach einer geliebten Person (E.M.S). Die stilistische Fusion aus Gothic Rock, Rock 'N' Roll und Death Rock wurde von Stephan Sutor und Philipp Racz produziert und gemastert und enthielt ihre visuelle Unterstützung von der Tattoo Künstlerin Anastasia Grichina, welche für sämtliche Artworks der CD verantwortlich ist.



2002 gegründet und schließlich 2009 ihren zweiten Frühling erlebend, präsentierten Exit To Eden im September ihre erste 3 Track EP Sarah, samt Musikvideo, mit dem das Fundament für die Band gefestigt wurde. Diese EP öffnete Exit To Eden den Zugang zu einigen Veranstaltungen und Club-Gigs, auf denen sich die Band einen Namen in der österreichischen Gothic Szene machen konnte. Bereits im Januar 2010 folgte dann mit From The Other Side der erste Longplayer von Exit To Eden. Nach einer dazugehörigen Konzertodyssee und diversen Line-Up Wechseln, stieß Sänger Bernie Pfeiffer zur Band, mit welchem Exit To Eden das zweite Album "Exit To Eden II" aufgenommen und schließlich am 25. September 2015 veröffentlicht haben. Zeitgleich wurde Exit To Eden II im Rahmen eines Live Events präsentiert. Im November 2015 spielten Exit To Eden auf der ersten Ausgabe des Schattenwelt Festivals. Des Weitern teilten Exit To Eden die Bühne mit Acts wie Tanzwut, Combichrist oder New Model Army.



Exit To Eden vervollständigten schließlich Anfang 2018 mit dem Bassisten David Marzio ihr Line-Up. Im selben Jahr befanden sich die Vier Goth 'N' Roller dann im Studio und spielten neues Material ein, welches schließlich auf ihrem neuen, kommenden Minialbum Love And Other Nightmares enthalten sein wird. Auf der Suche nach einem Label landete die fertig gemasterte EP bei dem süddeutschen Independentlabel NRT-Records, bei welchem Exit To Eden im Januar 2019 schließlich einen Plattenvertrag unterzeichneten. Diese Zusammenarbeit wurde mit der Veröffentlichung der Single zu "Love At First Hate" besiegelt, welche am 22.03.2019 samt dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht wurde. Mit "Without That Pain", legten Exit To Eden im September nach und veröffentlichten den zweiten Appetizer aus Love And Other Nightmares, inklusive seinem dazugehörigen Video.



Das von RECUT.FILMS produzierte Musikvideo zu Without That Pain fängt die Stimmung des Titels perfekt ein und wurde von Fabian Farthofer und Nicole Sziesz, die sich für Schnitt, Produktion und Regie verantwortlich zeigen perfekt in Szene gesetzt. Für die weibliche Hauptrolle konnten Exit To Eden die österreichische Schauspielerin Victoria Rottensteiner gewinnen, die ebenfalls Sängerin und Tänzerin ist und zuletzt in dem Theaterstück Orcus zu sehen war.



Im Rahmen des am 08. November 2019 stattgefundenen Schattenwelt Festivals, haben Exit To Eden eine Kostprobe zu ihrem kommenden Release "Love And Other Nightmares" vor Livepublikum zum Besten gegeben.



Exit To Eden spielen ehrlichen, kompromisslosen Goth-Rock der Fans von The Cure, Bauhaus oder The 69 Eyes mit großer Wahrscheinlichkeit gefallen wird. Freunde der düsteren Rockmusik sollten den 17.01.2020 auf dem Zettel stehen haben, wenn Exit To Eden's neues Minialbum Love And Other Nightmares auf CD und Digital veröffentlicht wird.



Exit To Eden - Without That Pain



NRT-Records

Philipp Gottfried

Lörracher Str. 67

79639 Grenzach-Wyhlen

Baden-Württemberg

Deutschland



Gottfried@nrt-records.com

www.nrt-records.com



NRT-Records ist ein Independentlabel mit Sitz im südwesten Deutschlands. Das 2013 von Philipp Gottfried gegründete Musiklabel bedient diverse Musikgenres von Metal, Rock bis Alternative und Indie, sowie deren Subgenres.

