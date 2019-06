Home Entertainment Ates Gbr. Pressekontakt: Gunnar Rohr Westerbruchstraße 57 47443 Moers Tel: Fax: gunnar.rohr@luxus-girl.eu http://luxus-girl.eu

Meldungen dieses Unternehmens: Model-Karriere dank Profi-Sed-Card: Mode-Designer Gunnar Rohr sucht das It-Girl 2019 [12.06.2019, 10 Uhr] Model-Karriere dank Profi-Sed-Card: Mode-Designer Gunnar Rohr sucht das It-Girl 2019 (press1) - 12. Juni 2019 - Sie sind berühmt fürs Fast-Berühmtsein, jetten durch die Welt, schlemmen in Gourmet-Tempeln und trinken lieber Champagner als Sekt: Das ist die schillernde Welt der It-Girls. Viele Mädchen träumen von einer Model-Karriere, wissen aber nicht, wie sie ihren Traum in die Realität umsetzen können. Zum Glück gibt es Experten, die helfen können. Mode-Designer Gunnar Rohr bietet sowohl Foto-Shootings zur Erstellung einer professionellen Sed-Card als auch das passende Management an.



Champagner fließt in Strömen, die Absätze sind höher als eine Piccolo-Flasche Sekt, Mädels in teuren Kleidern tanzen ausgelassen und wedeln mit ihrer Designer-Handtasche durch die nebelige Club-Luft. Das ist keine außergewöhnliche Party, sondern Alltag für viele Frauen in Deutschland. Sie sind It-Girls. Ihr Leben besteht daraus, möglichst viele Partys zu besuchen und überall präsent zu sein. Immer wieder müssen sie sich neu erfinden: "Man darf nicht die Kopie von jemand anderem sein."

www.luxus-girl.eu



Auch wenn Paris Hilton für Gunnar Rohr die Begründerin der It-Girl-Szene ist, möchte er, dass jedes Mädchen seine eigene Marke entwickelt. "Ich helfe euch, berühmt zu werden", verspricht der Profi.



Das Vorhaben, berühmt zu werden, ist häufig zum Scheitern verurteilt. "Auch wenn es leicht aussieht, es ist ein steiniger Weg", so ein bekanntes It-Girl. "Deswegen schätze ich es so sehr, dass ich berühmt geworden bin. Du kannst die heißesten Männer und Promis kennenlernen. Und das nur, weil du ein It-Girl bist. Das schaffst du sicher nicht, wenn niemand dein Gesicht kennt. Männer sammeln ist als It-Girl einfacher, wenn man ein gutes Management hinter sich hat."



Mit Gunnar Rohr als Manager gibt es die passende Unterstützung vom Experten. Mit seiner langjährigen Erfahrung weiß er genau, wie Frauen ihre perfekte Ausstrahlung, sicheres Auftreten, eben einfach "das gewisse Etwas" betonen können. Ständige Medienpräsenz ist vielleicht auch bald für die nächste Generation junger Models in greifbarer Nähe.



Interessierte können sich kostenlos und unverbindlich für ein Shooting auf http://www.luxus-girl.eu bewerben, um ihrem Traum von der It-Girl-Karriere ganz schnell ein großes Stück näherzukommen. Der einfachste Weg ist, die benötigten Daten in den Termin-Kalender einzutragen (datenschutzkonform und sicher).



Rückmeldung erfolgt ohne Verzögerung per E-Mail mit der sofortigen Bestätigung und weiteren Informationen zum Shooting. Nach erfolgreicher Bewerbung und Testshooting erhält man eine klassische Sedcard und Model-Website. Die Sedcard und Model-Website kann man später bei Bedarf selbst bearbeiten. Zum Beispiel neue Bilder von Shootings einfügen.



So könnte der Traum von der Model-Karriere für das It-Girl 2019 schnell wahr werden.

Kontaktdaten:



Ates Gbr.

Gunnar Rohr

Westerbruchstraße 57

47443 Moers

Deutschland

mailto:gunnar.rohr@luxus-girl.eu

http://www.luxus-girl.eu

Sie haben sich schon immer gefragt, wie man It-Girl werden kann? Gunnar Rohr als Manager wird der Weg einfach, und Georgina Fleur, bekannt aus den TV-Formaten "Der Bachelor" und "Dschungelcamp", gibt Tipps für den schnellen Erfolg.

It-Girls, das sind laut Duden junge Frauen, die durch ihr häufiges öffentliches Auftreten in Gesellschaft prominenter Personen und ihre starke Medienpräsenz einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Das Wort "it" bedeutet übersetzt so viel wie "es" oder "etwas" - ein It-Girl ist somit ein Mädchen mit dem gewissen Etwas. Downloads zu dieser Pressemitteilung: It-Girl-Manager Gunnar Rohr Dateityp: jpg

