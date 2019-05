Home Entertainment Café del Mundo Pressekontakt: Chrissy Dorn Trettlachstr. 1a 91301 Forchheim Tel: +49(0)173 3612219 Fax: contact@chrissydorn.com

Meldungen dieses Unternehmens: "Politik spaltet, Kunst vereint Menschen." [02.05.2019, 14 Uhr]



Duo Café del Mundo setzt mit "Beloved Europa" musikalisches Statement



Angesichts der bevorstehenden Wahlen sticht das aktuelle Musik-Album "Beloved Europa" der als "Café del Mundo" bekannten Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian aus den Musik-Neuveröffentlichungen heraus.



Die beiden Instrumental-Künstler, ein gebürtiger Franke und ein Hohenloher, spielen die Flamenco-Gitarre und sorgen mit ihrem innovativen Mix derzeit für ordentlich Furore. Ihre Persönlichkeiten könnten unterschiedlicher kaum sein.



Dass allein die Kunst das Potential besitzt, Gegensätze zu vereinen, beweisen die beiden Musiker mit ihrem Album, für das sie vier Jahre durch Europa tourten. Dabei fingen sie Stimmungsbilder ein und kreierten ein buntes atmosphärisches Mosaik.



Entstanden ist eine gewachsene Zusammenstellung aus schier unvereinbaren Stilrichtungen - Kunstlied (Franz Schuberts Erlkönig) neben Clubsounds, ein polnischer Tangoschlager und jazzige Eigenkreationen neben Paul Gerhards "Oh Haupt voll Blut und Wunden" - alles mit einem zarten roten Faden verbunden: schöpferischem Willen, Kunst.



"Beloved Europa" steht symbolisch für die kulturelle Vielfalt Europas, die bedroht ist auseinander zu brechen. Die Parallele zur griechischen Mythologie, in der Zeus in Stiergestalt, die schöne Europa entführt, drängt sich aktuell auf.



"Es ist allerhöchste Zeit, dass Künstler Haltung beziehen - für ein gemeinsames, klingendes Europa", sagt Jan Pascal von Café del Mundo. "Ästhetik und Inspiration haben die Kraft, das Neue und Schöne in uns Menschen real werden zu lassen."



"Lasst uns auf das Schöne in Europa fokussieren", sagt Alexander Kilian von Café del Mundo, "auf das Gemeinsame, worin wir uns alle einig sind."



"Europa war für uns schon immer ein wichtiges Thema", sagt Michèle Claveau von GLM Music. "Als Französin, geboren in Deutschland, fühlte ich mich immer als Europäerin und tue es mehr denn je. Seit mehr als 30 Jahren erleben wir bei GLM Music das Verbindende und Einende von Musik. Und somit ist "Beloved Europa" von Café del Mundo eine GLM-Herzensangelegenheit."



"Beloved Europa" erschien Ende September 2018 im Verlag GLM Music und erreichte unmittelbar mehrere Chart-Einträge, u.a. Amazon Top 100 Jazz Alben, "Spread Your Wings" in Apple iMusic Jazz Playlist. Die Youtube Videos der Indie-Band wurden seither hunderttausendfach aufgerufen. Café del Mundo tourt mit dem Album neben Deutschland durch England, inklusive UK Debut im berühmten Ronnie Scott's Jazzclub London, sowie Paris, die Schweiz, Spanien, Italien und Tschechien. Die Konzerte sind ein besonderes Erlebnis, die begehrten Tickets rasch vergriffen.



Konzerttermine vor der Europawahl:



4. Mai/5. Mai: Hamburg

11. Mai: Ansbach

23. Mai: Dübendorf (Schweiz)

24. Mai: Konstanz



Über Café del Mundo:

Jan Pascal, Jahrgang 1975, entstammt einer Musikerfamilie. Seine erste Gitarre erhält er von seinem Großvater in Spanien, den ersten Unterricht von einem Onkel. Er wächst bei seiner schlesischen Großmutter Edeltraud Bonk (Sopranistin und Kirchenmusikerin) auf. Später besucht er das Musikinternat Münsterschwarzach, wo er Klavierunterricht bei Pater Domenikus Trautner hat. Nach Unterricht in Gesang bei John Porter und klassischer Gitarre bei Bernhard Weber in Heidelberg gründet er 1996 sein eigenes Tonstudio. Seine Flamenco-Gitarrenkennnisse erhält er bei Rafael Cortes und Mariano Martín.

Alexander Kilian, Jahrgang 1987, gilt als gitarristisches Wunderkind. Seine multikulturelle musikalische Ausbildung erhält er bei Zaza Miminoshvili. Im Alter von 15 Jahren gewinnt er seinen ersten internationalen Wettbewerb mit dem Stück "Guajiras de Lucia" von Paco de Lucia. Es folgen zahlreiche Meisterkurse und Konzerteinladungen nach Israel, Russland, Georgien, Spanien und Italien. 2011 erhält er das künstlerische Diplom im Fach Jazz-Gitarre.

2007 lernen sich beide bei einem Flamenco-Gitarrenworkshop kennen. Der Funke springt sofort über. Sie komponieren seitdem die gemeinsamen Alben, "Nuevo Cuarteto" (2008), "Café del Mundo (2012), "La Perla" (2014) und eine live Aufnahme "In Passion" (2015), 2015 erscheint auch "Dance of Joy", ein Remake ihrer ersten gemeinsamen Kompositionen. 2018 dann "Beloved Europa", ein Album, das anrührt und Haltung bezieht.

Der Bandname leitet sich aus einer Konzertbesprechnung ab, in der ein Kritiker schreibt, er fühle sich in das legendäre "Café Cantante" versetzt, woraus der Bandname "Café del Mundo" wird.

