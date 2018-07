Benefiz-Foto-Kunst-Ausstellung in Kulturkirche Ost: Russland weites, unbekanntes Land

(press1) - 13. Juli 2018 - Diese Fotoausstellung mit über 60 Fotos des Fotografen Joseph Kiblitsky ist vom 1. bis 30 September in der Kulturkirche Ost, Köln-Buchforst zu sehen.

Die Fotos des Filmemachers, Malers und Ausstellungsmachers weltweit sind einmalige Dokumente des Lebens in Russland, dass stellenweise an die Zeit nach der Oktoberrevolution 1917 und vor der Jahrtausendwende erinnern.





Kiblitsky ist Direktor des Museums Ludwig in St. Petersburg. Er ist ein Kunstsammler aus Leidenschaft.



Die Eröffnungsrede hält sein Freund Fritz Pleitgen, der Kiblitsky in Moskau live erlebte.

Der Eintritt ist frei. Die Fotos können für einen sozialen Zweck erworben werden. Kiblitsky verzichtet auf eine Verkaufsbeteiligung.

Kopernikusstr. 34

51065 Köln-Buchforst



Weitere Info unter:

http://www.kulturkirche-ost.de

oder

Email: mailto:dirk.kaestel@gag-koeln.de





Dirk Kästel

Leiter Events und Sponsoring

GAG Immobilien AG

Josef-Lammerting-Allee 20-22

50933 Köln

0221-2011-243



Die GAG Immobilien AG ist Kölns größte Wohnungsgesellschaft mit über 44.000 Wohnungen und über 100.000 Mietern.

Sie ist auch der Betreiber der Kulturkirche Ost. Hier finden regelmäßig Kunst- und Kulturveranstaltungen statt. Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und einmal wöchentlich Gratis-Kulturkino.

