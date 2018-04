Mit dem Superwoman Code zum perfekten Lover! Neues Buch gibt Anstöße und Tipps

(press1) - 24. April 2018 - Frauen, die sich für zu wenig begehrenswert halten und Probleme damit haben, den passenden Liebhaber zu finden, dürfen sich freuen: Das neue Buch "Der Superwoman Code - So findest du den perfekten Lover" (edition riedenburg) ist wie gemacht für frisches Frühlingserwachen in Sachen Sexualität, Leidenschaft und Erotik.

Während Dating-Plattformen boomen und scheinbar jeder auf der Jagd ist, trifft dies in vielen Fällen nicht auf einsame Damen zu. Sie trauen sich schlichtweg nicht, Männer direkt anzusprechen - und sei es nur in der Anonymität des Internets.



"Der Superwoman Code" verrät das Backrezept für heiße Abenteuer bis hin zum Suchen von "Mr. Right". Denn die Autorinnen, Eva Twiel und Mirella Zug, waren bis zum Erwecken ihrer Abenteuerlust selbst jahrelang unfähig, aus sich heraus zu gehen und ihre Weiblichkeit voll zu entfalten. Ihr frecher Schreibstil, gewürzt mit zahlreichen Berichten persönlicher Experimente, dürfte all jenen zu Gute kommen, die sich fragen: Wie packe ich es an, damit die häusliche Tristesse in hormongeschwängerte Testosteron-Leidenschaft umschwenkt und der richtige "Testo" in meinem Bett landet?

Da ist von der "Eigenmarke" die Rede und dem "Superwoman Feeling", das - wenn man die Superwoman Formel befolgt - fast schon automatisch zum richtigen Kerl führt. Je nach Präferenz der Leserin kann sie sich anschließend "Online", also im Internet, oder "Offline", also mittels "Live-Aufriss", auf Beutefang begeben. Denn eines ist klar: Das "Date erfolgreich einzuloggen" ist das Ziel.

Gewürzt mit einer Hitliste der "Heroes" und "Zeros" macht der neue Sexratgeber Spaß, alleine oder zu zweit mit der besten Freundin gelesen zu werden. Diese ist idealerweise auch "Party-Freundin", "Wingwoman" und loyal genug, sämtliche Aufriss-Partien moralisch zu begleiten. Einer der wichtigsten Punkte, so Eva und Mirella, ist nämlich, die "Mindestanforderungen" an den potentiellen Kandidaten nicht aus den Augen zu verlieren. Denn letztlich kann es nur so zu wildem Herzrasen, heftigem Unterleibskribbeln und dauerhafter Lust kommen.



216 Seiten Paperback, EUR 19,90

Ab sofort im Buchhandel erhältlich

ISBN 978-3-903085-97-8 (ISBN eBook 978-3-903085-98-5, EUR 16,99)

Die edition riedenburg versteht sich als Ratgeber-Verlag für Kind, Frau und Familie. Nach zahlreichen Titeln im Bereich Geburtshilfe, Frauengesundheit sowie Kinder- und Jugendsachbuch widmet sich der Salzburger Verlag nun erstmals der Sexualität direkt. Endlich, könnte man nach über 10 Jahren sagen, denn schließlich kommt vor dem (häuslichen) Gebären das lustvolle Aufeinandertreffen zweier Menschen.

