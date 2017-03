Rätsel um Flug MH 370

Was geschah mit Flug MH 370 ? - Der Politthriller "Die Kaskaden des Salamanders" sucht nach Antworten



(press1) - Kuala Lumpur / Hamburg, im März 2017 - Vor genau drei Jahren verschwand ein Flugzeug der Malaysia Airlines spurlos vom Himmel. Die monatelange Suche nach der Boeing 777 wie auch nach den möglichen Motiven blieb ohne Ergebnis und nach wie vor zählen die Ereignisse vom 8. März 2014 zu den größten Rätseln der Luftfahrtgeschichte. Bis heute weiß niemand, was auf dem Flug MH 370 geschehen ist - oder doch? Autor Van Deus macht aus dem mysteriösen Verschwinden des Flugzeugs einen atemberaubenden Politthriller.



Unter dem Titel "Die Kaskaden des Salamanders" nimmt die Geschichte ihren Anfang im New Yorker Central Park, als ein Fotograf Zeuge einer brisanten Dokumentenübergabe wird. Offenbar stehen die Daten im Zusammenhang mit einem gigantischen Anschlag, den ein internationales Verbrechersyndikat plant. Geheimdienste und Top-Agenten jagen die Terroristen rund um den Globus - mit dabei der Hamburger Unternehmer Peter Berg und die US-Agentin Rosanna Sands. Unmerklich geraten sie in die geheimnisvollen Verwicklungen einer weitreichenden Verschwörung. Eine unglaubliche Story? Spätestens nach Edward Snowdens Enthüllungen ist vieles denkbar - und dieser furiose Thriller der Extraklasse aus der Feder des deutschen Autors Van Deus bekommt plötzlich zusätzliche Brisanz. Der Politthriller "Die Kaskaden des Salamanders" ist jetzt überall im Buchhandel erhältlich.

Firmenportrait:

Der westfälische Verlag B-B-One Publishing ist auf Thriller und Kriminalromane spezialisiert und veröffentlicht seit der Gründung im Jahr 2013 Bücher in allen Medientypen, die im gesamten deutschsprachigen Buchhandel verfügbar sind. Bereits zweimal war der Verlag als Aussteller auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. Das nun veröffentlichte Werk des Hamburger Autors Van Deus ist aufwändig gestaltet und bietet umfangreiches Zusatzmaterial inklusive der Illustrationen von den internationalen Schauplätzen des rasanten Politthrillers. "Die Kaskaden des Salamanders" ist jetzt überall im Buchhandel unter der ISBN 978-3-945752-777 erhältlich.



Fakten zum Buch

Die Kaskaden des Salamanders - Autor: Van Deus

ISBN 978-3-945752-777 - 576 Seiten - 175.000 Wörter, erschienen als Paperback/ Klappenbroschur

Verlag : B-B-One Publishing

Alle weiteren Informationen zum Buch unter: www.b-b-one.com

