Gleichklang-Studie: Absolute Beginners sehnen sich nach Liebe

Absolute Beginners sind erwachsene Menschen, die noch niemals eine partnerschaftliche Beziehung hatten. Die psychologische Dating-Plattform Gleichklang.de unterstützt seit Kurzem Absolute Beginners durch eine besondere Vermittlungsoption bei ihrer Partnersuche. Hierzu hat sie 353 Absolute Beginners befragt und deren Angaben mit den Angaben von 4873 Singles mit vorherigen Beziehungs-Erfahrungen verglichen. Die Befragung wurde durch den Psychologen Dr. Guido F. Gebauer durchgeführt.



Es zeigten sich folgende Ergebnisse:



die Sehnsucht ist vorhanden



78 % der Absolute Beginners gaben an, sich nach einer Partnerschaft zu sehnen. Bei den Beziehungs-Erfahrenen betrug dieser Prozentsatz nur 68 %.



aber das Selbstvertrauen fehlt



34 % der Absolute Beginners gaben an, dass sie sich eine Beziehung zutrauten. Bei den Beziehungs-Erfahrenen lag dieser Prozentsatz mit 59 % weitaus höher. 36 % der Absolute Beginners trauten sich eine Beziehung dezidiert nicht zu, während dieser Prozentsatz bei den Beziehungs-Erfahrenen bei nur 18 % lag. Der Rest gab unentschieden an.



Weitere Vergleiche zeigten, dass Absolute Beginners größere Beziehungs-Ängste formulierten und zudem angaben, sich auch allgemein stärker sozial zu isolieren.



Was suchen Absolute Beginners bei der Partnersuche?



Lediglich 2 % der befragten Absolute Beginners gaben an, einen anderen Absolute Beginner für eine Partnerschaft zu suchen. 43 % gaben an, einen Menschen zu suchen, der Verständnis für ihre Erfahrungen als Absolute Beginners hat. 55 % gaben aber an, dass die fehlenden Beziehungs-Erfahrungen für sie bei der Partnersuche keine Rolle spielten.



Gebauer resümiert, dass also kaum ein Absolute Beginner einen Schicksalsgenossen als Beziehungspartner suche. Wichtig sei es aber vielen Absolute Beginnern, dass ihre besondere Situation bei einem Partner auf Verständnis stoße. Ein solches Verständnis sei vermutlich in der Lage, die Kontakthemmungen der Absolute Beginners deutlich zu mindern.



Absolute Beginners: Ein männliches Phänomen



Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Teilnehmer für die Umfrage wurden unter Gleichklang-Mitgliedern (60 % Frauenanteil) und über Facebook-Anzeigen gewonnen. Ergebnisse zwischen Gleichklang-Mitgliedern und über Facebook rekrutierten Teilnehmern unterschieden sich nicht, so dass sie zusammengefasst wurden. Der Altersbereich schwankte zwischen 18 und 82.



Hauptsächlich beteiligten sich Frauen an der Umfrage. Bei den Beziehungs-Erfahrenen betrug der Frauen-Anteil 78 %, unter den Absolute Beginners dominierten aber mit 66 % eindeutig die Männer, obwohl sie auf dem gleichen Weg für die Umfrage gewonnen wurden. Absolute Beginners scheinen demnach insbesondere ein männliches Phänomen zu sein.



Gibt es Auswirkungen des Alters?



Mit steigendem Alter nahm die relative Anzahl der Absolute Beginners an der Stichprobe signifikant ab. Dies weist nach Gebauer darauf hin, dass viele Absolute Beginners mit wachsendem Alter doch noch eine Partnerschaft finden. "Für die meisten Absolute Beginners gibt es irgendwann ein Happy-End", fasst Gebauer die Daten zusammen.



Bildungsstand



Der Bildungsstand wurde auf einer neunstufigen Skala von "kein Abschluss" bis zur "Habilitation" erhoben. Absolute Beginners zeigten hier im Vergleich zu Beziehung-Erfahrenen einen signifikant höheren Bildungsstand. Woran immer es liegt, dass Menschen zu den Absolute Beginners gehören - sicherlich liege es nicht an Bildungsdefiziten, erläutert Gebauer.



Wie steht es mit sexuellen Erfahrungen?



In der Umfrage wurde als Absolute Beginner definiert, wer noch gar keine Beziehungs-Erfahrungen hatte. Ebenfalls wurden sexuelle Erfahrungen erfragt. 67 % der Asbolute Beginners gaben an, über keinerlei sexuelle Erfahrung zu verfügen. Bei den Beziehungs-Erfahrenen betrug dieser Anteil lediglich 0,3 %.



Keineswegs seien Absolute Beginners aber asexuell, berichtet Gebauer. Der Anteil der Asexuellen in der Umfrage habe bei den Absolute Beginners bei 1,5 % und bei den Beziehungs-Erfahrenen bei 1 % gelegen. Die große Mehrheit der Absolute Beginner wünsche sich durchaus Sex, habe aber noch keine sexuellen Erfahrungen machen können.



Liegt es an der Kindheit?



In der Umfrage wurden zahlreiche Fragen zur Kindheit gestellt. Die Elternhäuser von Absolute Beginnern kennzeichneten sich demnach nicht durch Vernachlässigung, Gewalt, Misshandlung oder Missbrauch. Alle diese Probleme wurden von Absolute Beginnern sogar seltener genannt als von Beziehungs-Erfahrenen, auch wenn für Einflüsse von Alter, Geschlecht und Bildungsstand kontrolliert wurde.



Absolute Beginners berichteten aber signifikant häufiger über Hänseleien durch Gleichaltrige als Beziehungs-Erfahrene. Gebauer vermutet, dass bei Absolute Beginners oftmals negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen in der Kindheit zu einer andauernden Kontakt- und Beziehungshemmung führten. Allerdings gelte auch dies keineswegs für alle Fälle.



Kann Online-Dating helfen?



Gebauer erklärt, dass Gleichklang soeben erst begonnen habe, den Status als Absolute Beginner von allen seinen Mitgliedern zu erfragen. Ebenfalls werde nunmehr von allen Mitgliedern die Bereitschaft nach einer Beziehung mit einem Absolute Beginner erfragt, um so passende Vorschläge machen zu können. So solle den Absolute Beginners die Scheu vor Kennenlernen und Beziehungs-Aufbau genommen werden.



Zur Erfolgswahrscheinlichkeit fehlten noch die Daten. Gleichklang werde die Vermittlungs-Verläufe der Absolute Beginners beobachten und dazu in ein bis zwei Jahren genauere Angaben machen können.



Gebauer vermutet aber bereits jetzt, dass Absolute Beginner durchaus beim Online-Dating Chancen haben. Schließlich wünsche sich die große Mehrheit der Absolute Beginner eine Beziehung, die Hemmschwellen beim Online-Dating seien geringer und die Kontaktmöglichkeiten seien einfacher. Zudem zeigten die Daten, dass Absolute Beginners mit wachsendem Alter meistens doch noch Partnerschaft fänden. Hierfür sei das Online-Dating eine gute Möglichkeit.



Weitere Informationen zu Absolute Beginnern und zur Umfrage finden sich im Gleichklang-Blog.



Gleichklang ltd betreibt die inklusive alternative Partnerbörse und Kennenlernplattform www.Gleichklang.de, bei der sich sozial und ökologisch engagierte Menschen begegnen. Gleichklang hat derzeit etwas über 19000 Mitglieder.



