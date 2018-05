"Das Leben des Max Schmidt" (Band 1) - Bestseller von Caroline Stern und der ultimative Berlin-Roman

(press1) - 8. Mai 2018 - Caroline Stern, Journalistin und Autorin, hat am 24. Januar 2018 ihren ersten Roman veröffentlicht: "Das Leben des Max Schmidt" (Band 1: "Neuanfang"). Sie wählte BoD als Verlag für ihr literarisches Debüt, um komplett frei in der Geschichte und Gestaltung des Buches sein zu können. Nach drei Wochen erhielt der ultimative Berlin-Roman bereits den Status Bestseller bei BoD.



ZUM INHALT: Max Schmidt kommt aus dem trostlosen Nest Baden-Baden, wo er sein Hab und Gut verspielt hat, weil es dort so langweilig war. Aber sein Leben kann ja nicht im Spielkasino enden. Immerhin besitzt er ein abgeschlossenes Studium und eine Ausbildung als Journalist. Und da ist dieser eine unsterbliche Traum: Er will ein Buch schreiben und eine Freundin finden. Es ist Anfang 2010. Also ab nach Berlin. Denn in Berlin schlägt in diesen Jahren das Herz der Welt.



Und nun steht er in zerschlissenen Jeans mit seinen 30 Jahren am Hauptbahnhof in der Hauptstadt. Er ist arbeits- und ziemlich mittellos. Er hat nur ein einziges Paar Schuhe. Okay, ein gutes Paar schwarze Stiefeletten. Maßschuhe. Ein bisschen eingerissen am Leder, aber schick, frisch poliert. Seine restlichen Habseligkeiten passen in eine Sporttasche. Was nun? Erst mal ins Hostel - neues Leben, neues Glück.



"Neuanfang" ist der Debütroman von Max und der erste von sechs Bänden aus der Reihe "Das Leben des Max Schmidt".



Ein spannender und mitreißender Roman, der im bunten, aufgeweckten Berlin spielt. Kurzweilig, witzig, tieftraurig und rotzfrech.



ÜBER DEN AUTOR: Max ist das Pseudonym der Autorin und Journalistin Caroline Stern, geb. im November 1979 in Plauen im Vogtland. Sie studierte Germanistik, Anglistik sowie Medienwissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg und arbeitete als Publizistin in Hamburg, London und Paris.

Seit 2010 lebt sie in Berlin. Artikel und Reportagen von Caroline Stern lesen Sie u. a. bei "WELT", "STERN", "BERLINER MORGENPOST" und literaturkritik.de. Caroline Stern liebt Bücher, Musik, Reisen und Tischtennis.



Am 24. Januar 2018 erschien ihr Romandebüt "Das Leben des Max Schmidt: Neuanfang" (Band 1 von 6). Binnen drei Wochen war das Buch ein Bestseller bei Books on Demand. Mehrere Berliner Buchhandlungen (darunter die Autorenbuchhandlung am Savignyplatz und Thalia im Ringcenter) führen das 356 seitige Werk in ihrem Sortiment.



Für ein kostenfreies Rezensionsexemplar schicken Sie einfach eine E-Mail mit beigefügtem Scan vom Presseausweis an .



