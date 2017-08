Satirisches Musikvideo MUTTI UNPLUGGED

(press1) - 23. August 2017 - Das zweite Musikvideo des Künstlerprojekts NI3MANT zur Bundestagswahl 2017. Mit dem Song MUTTI UNPLUGGED veröffentlicht das Künstlerprojekt NI3MANT eine akustische Coverversion seines Songs MUTTI. Das Musikvideo ist seit dem 22.08.2017 online:



http://www.youtube.com/watch?v=l-3o_FcC7tc



Die MusikerInnen haben hierzu auf unserer Website Stellung genommen:



"Anne Will wollte wissen: ,Merkel oder Merkel - Hat Deutschland nur diese eine Wahl?". Diese, aus der Perspektive einer funktionierenden Demokratie mehr als beunruhigende Fragestellung hat einen greifbaren Anlass. Denn wieder einmal dürfte allein das inhaltsleere Werben mit der Person für den Wahlsieg der Kanzlerin ausreichen. Eine - wie wir finden - zunehmend bizarre politische Situation, mit der wir uns satirisch in unserem Musikvideo MUTTI UNPLUGGED auseinandersetzen..."



Lizenzanfragen bitte ausschließlich an KICKTHELICK als Inhaberin sämtlicher Nutzungsrechte. Für die Wiedergabe des Songs MUTTI UNPLUGGED auf politischen Veranstaltungen jeglicher Art wird auf ausdrücklichen Wunsch der MusikerInnen ausnahmslos keine Lizenz erteilt.



KICKTHELICK ist ein junges, unabhängiges Unternehmen in der Musikbranche und als Musikproduzent, Label und Musikverlag tätig.

