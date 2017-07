22. Bonner Bierbörse(R), 21.-23.07.2017 Entdeckungsreise durch das Reich der Biere

(press1)- 12. Juli 2017 - 22. Bonner Bierbörse®, 21. - 23.07.2017 mit Open-Air Bühnenprogramm an allen Tagen



Vom 21. bis zum 23. Juli lädt die Bonner Bierbörse bereits zum 22. Mal Jung und Alt auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch das Reich der Biere ein. In der idyllischen Rheinaue haben die Besucher dann drei Tage lang Zeit die Geschmackswelt der Biere zu erkunden.



An rund 80 Bier- und Speiseständen werden geschmackliche Highlights aus allen Kontinenten angeboten und bei mehr als 700 Biersorten steht für jeden eine passende Köstlichkeit bereit. Die Auswahl erstreckt sich von Indien über Brasilien bis nach Bayern und erweckt nicht nur Urlaubsstimmung, sondern bietet den Besuchern auch die Möglichkeit unbekannte Braukulturen zu erforschen.



Ob ausgefallen wie das Altbayreuther aus Tonkrügen, süß wie die belgischen Fruchtbiere oder traditionell wie das bayrische Hofbräu - auf der Bonner Bierbörse sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt. Nach einer zweijährigen Pause können die Besucher diesem Jahr wieder das süffige Schädelbräu verkosten. Zudem feiern die Benediktiner Brauerei, das schmackhafte Grevensteiner Landbier und die Biere der Koblenzer Brauerei ihre Premiere auf der Bonner Bierbörse.



Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, welches zum Mitfeiern einlädt. Zum Auftakt am Freitagabend nimmt die Band "Das Wunder" die Besucher mit auf eine Zeitreise aus 40 Jahren Rock- und Popgeschichte. Natürlich dürfen auch "Guildo Horn und seine orthopädischen Strümpfen" auf der Bonner Bierbörse nicht fehlen. In diesem Jahr bringt der Meister am Samstag als weiteres Highlight "Fools Garden" mit auf die Bierbörsen-Bühne Den Abschluss bildet am Sonntag die beliebte Phil Collins Coverband "Still Collins".



Der Eintritt zur Veranstaltung ist an allen drei Tagen kostenfrei!



Die Öffnungszeiten für die 22. Bonner Bierbörse lauten Freitag und Samstag von 15.00 bis 24.00 Uhr und Sonntag von 12.00 bis 21.00 Uhr.



Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 02171/3801 oder unter der E-Mail Adresse mailto:bierboerse@veranstaltungsbuero.de. Fotos und Presseartikel finden Sie im Internet unter http://www.bierboerse.com.