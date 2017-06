3. Barmer Bierbörse, 23.-25.06.2017 - Kulinarische Entdeckungsreise durch das Reich der Biere

(press1) - 14. Juni 2017 - 3. Barmer Bierbörse®, 23.-25.06.2017

Barmen, Fußgängerzone



Vom 23. bis zum 25. Juni 2017 findet die 3. Barmer Bierbörse in der Innenstadt von Barmen statt. Drei Tage lang haben die Besucher dann Zeit, sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch das Reich der Biere zu begeben.



Auf der Fläche vom Johannes-Rau-Platz bis hin zum Geschwister-Scholl-Platz finden rund 30 Bier- und Speisegeschäfte ihren Platz. Bei einer geschmacklichen Reise von Amerika über Europa und Asien bis hin nach Australien kommt man nicht nur in Urlaubsstimmung, sondern entdeckt auch bisher unbekannte Braukulturen. Hat man seine passende Gaumenfreude dann gefunden, so laden die zahlreichen Biergärten zum gemütlichen Plaudern, Anstoßen und Verweilen ein.



Doch nicht nur der Geschmack wird auf der Barmer Bierbörse verwöhnt. Highlights wie die mittelalterliche Fass-Taverne, die die Besucher mit ihrem Flair in vergangene Zeiten mitnimmt oder das Schiff "Santa Maria", welches für echtes Piratenfeeling sorgt, begeistern mit ihrer einzigartigen Optik. Außerdem mit dabei sind internationale Spezialitäten wie das bekannte belgische Grimbergen, das Zywiec aus Polen und das Baltika aus Russland. Doch auch die deutschen Biere kommen nicht zu kurz. So feiern das Schlenkerla Rauchbier, das Grevensteiner Landbier und das Berliner Bürgerbräu ihre Premiere auf der Barmer Bierbörse. Erstmalig dabei ist auch das Stone Brewing aus Berlin, ein Craft-Beer, welches sich durch einzigartige Geschmacksnoten auszeichnet.



Die Öffnungszeiten der Veranstaltung lauten Freitag 15 bis 24 Uhr, Samstag 12 bis 24 Uhr und Sonntag 12 bis 20 Uhr.



Der Eintritt zur gesamten Fläche ist kostenfrei!



Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 02171/3801, im Internet unter http://www.bierboerse.com oder unter der E-Mail Adresse mailto.bierboerse@veranstaltungsbuero.de.