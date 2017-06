19. Kölner Bierbörse(R), 09.-11.06.2017 - Zurück am schönen Rheinufer

(press1) - 2. Juni 2017

19. Kölner Bierbörse®, 9.-11.06.2017

Köln, Altstadt - Promenade



Die Kölner Bierbörse zieht zurück ans Rheinufer! Hier, wo vor 18 Jahren alles angefangen hat, haben die Besucher vom 09. bis zum 11. Juni 2017 drei Tage lang Zeit, bei wunderbarem Panoramablick auf den Rhein in die bunte Welt der Biere einzutauchen.



Zwischen Hohenzollernbrücke und Bastei finden rund 40 Bier- und Imbissgeschäfte ihren Platz und bieten mehr als 500 Bierspezialitäten aus aller Welt an. Bei einer geschmacklichen Reise von Amerika über Europa und Asien bis hin nach Australien kommt man nicht nur in Urlaubsstimmung, sondern entdeckt auch bisher unbekannte Braukulturen. Wenn dann jeder die passende Gaumenfreude gefunden hat, laden die zahlreichen liebevoll gestalteten Biergärten zum gemeinschaftlichen Plaudern, Anstoßen und Verweilen ein.



Doch nicht nur der Geschmack wird verwöhnt. Highlights wie die mittelalterliche Fass-Taverne, die ihr Bier traditionell in Tonkrügen ausschenkt oder das Schiff "Santa Maria", welches für echtes Piratenfeeling sorgt, begeistern mit ihrer einzigartigen Optik. Außerdem mit dabei sind internationale Spezialitäten wie das kroatische Urlaubsbier Karlovacko, das Tiger aus Singapur und das beliebte Grimbergen aus Belgien. Doch auch die deutschen Biere kommen nicht zu kurz, so feiern das Schlenkerla Rauchbier, das Berliner Bürgerbräu und das lokal bekannte Schädelbräu ihre Premiere auf der Kölner Bierbörse.



Die Öffnungszeiten der Veranstaltung lauten Freitag 15 bis 22 Uhr, Samstag 15 bis 22 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr.



Der Eintritt zur gesamten Fläche ist kostenfrei!



Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 02171/3801, im Internet unter http://www.bierboerse.com oder unter der E-Mail Adresse mailto:bierboerse@veranstaltungsbuero.de.