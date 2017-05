3. Borkener Bierbörse(R), 12.-14.05.2017 - Endlich wieder da!

(press1) - 10. Mai 2017 - 3. Borkener Bierbörse®, 12. - 14.05.2017

Borken, Marktplatz & Kirchplatz



Endlich wieder da - das Veranstaltungshighlight in Borken!



Nach einer einjährigen Pause öffnet die 3. Borkener Bierbörse endlich wieder ihre Pforten. Vom 12. bis zum 14. Mai dreht sich dann alles nur noch um das Eine - das goldene Lieblingsgetränk der Deutschen.



Anders als in den vergangenen Jahren, findet die Bierbörse nicht nur auf dem bekannten Marktplatz, sondern auch auf dem schönen, neuen Kirchplatz statt. Über 25 Bier- und Imbissgeschäfte bieten dann geschmackliche Highlights aus quer über den Globus verteilten Ländern an. Bei mehr als 300 Biersorten steht für jedermann eine passende Gaumenfreude bereit. Die liebevoll dekorierten Biergärten verwöhnen nicht nur die Augen der Besucher, sondern bieten ihnen auch die Möglichkeit, bei einem kühlen Getränk gemütlich zu Verweilen und schöne gemeinsame Stunden zu verbringen.



Ob ausgefallen wie das Altbayreuther aus Tonkrügen, süß wie die belgischen Fruchtbiere oder traditionell wie das bayrische Hofbräu - auf der Borkener Bierbörse sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt.



Viele einzigartige Highlights, wie das bekannte Astra, das Neuzeller Klosterbier und das beliebte Urlaubsbier Karlovacko aus Kroatien, tragen auch in diesem Jahr zur Begeisterung der Gäste bei. Das "Haus der 131 Biere" bietet eine Auswahl von mehreren hundert Flaschenbiersorten und am majestätischen Schiff genießt man das Störtebeker bei klassischem Piraten-Flair. Erstmalig dabei sind das fränkische Becher-Bräu aus Bayreuth, das in der deutschen Hauptstadt gebraute Berliner Bürgerbräu und der Cocktail-Stand, der auch bei den "Nicht-Bier-Trinkern" für eine leckere Erfrischung sorgt.



Die 3. Borkener Bierbörse wird am Freitag, den 12.05.2015, um 16.30 Uhr mit dem Fassanstich durch die Bürgermeisterin Frau Mechthild Schulze Hessing offiziell eröffnet. Wir würden Sie hierzu gern einladen, die Eröffnung wird am Hofbräu-Stand durchgeführt. Das erste Fass wird als Freibier an die anwesenden Besucher verschenkt. Anschließend erfolgt mit dem Veranstalter ein Rundgang über die Borkener Bierbörse mit Besuch der attraktivsten Bierstände.



Diverse Walking Acts sorgen für zusätzliche musikalische Unterhaltung der Gäste.



Die Öffnungszeiten der Veranstaltung lauten Freitag 15 bis 24 Uhr, Samstag 15 bis 24 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr.



Der Eintritt zur gesamten Fläche ist kostenfrei!



Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 02171/3801, im Internet unter http://www.bierboerse.com oder unter der E-Mail Adresse mailto:bierboerse@veranstaltungsbuero.de.