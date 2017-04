17. Kölner Lichter, 15.07.2017 - 'Das Köln- Experiment'

(press1) - 24. April 2017 - Für das diesjährige Veranstaltungsmotto "Das Köln-Experiment" wurden die Besucher bereits im vergangenen Jahr über die Medien dazu aufgerufen, Liedvorschläge einzureichen, aus denen die finalen Feuerwerkstitel ausgewählt werden sollten. Insgesamt wurden per E-Mail und auch bei facebook über 1.400 Musiktitel vorgeschlagen, aus denen eine Jury nun 20 Titel ausgewählt hat, die die Veranstaltungsbesucher der Kölner Lichter zum Hauptfeuerwerk singen sollen. Auch zahlreiche Chöre sind dem Aufruf gefolgt und haben sich beim Veranstalter gemeldet, um den Erfolg des großen Experiments tatkräftig zu unterstützen.



Und damit steht das große Experiment: Der größte Chor Deutschlands singt eine Feuerwerksmusik!



International bekannte Künstler wie Robbie Williams ("Angels") reihen sich zu Kölsch- Klassikern von z. B. den Bläck Fööss ("Stammbaum") oder auch bekannten Kinderliedern wie "Biene Maja" ein.



Die komplette Titelliste:



Der Himmel geht über allen auf

Et jitt kei Woot - Cat Ballou

Probier's mal mit Gemütlichkeit - Dschungelbuch

Viva Colonia - Höhner

Sing mit mir - Höhner

We will rock you - Queen

Imagine - John Lennon

Angels - Robbie Williams

Stääne - Klüngelköpp

Alle Jläser huh - Kasalla

Auf uns - Andreas Bourani

An Tagen wie diesen - Tote Hosen

Du bes Kölle - Tommy Engel

Stammbaum - Bläck Fööss

Freiheit - Westernhagen

Über den Wolken - D. T. Kuhn

Biene Maja - Karel Gott

So ein Tag, so wunderschön wie heute

Halleluja - Leonard Cohen

We are the world - USA for Africa



Die Titel, welche auch über die am Rheinufer aufgestellten Beschallungstürme übertragen werden, wurden vom Chor des WDR, unter der Leitung von Michael Kokott, professionell eingesungen und von der kölschen Band "Höhner" instrumental eingespielt. Beides wird nun im Tonstudio "übereinander gelegt" und so die finale Musik erstellt. Die Spannung steigt, ob das große Köln- Experiment ein Erfolg wird.



RheinEnergie Fotowettbewerb

Auch in diesem Jahr findet, gemeinsam mit den Partnern, der RheinEnergie Fotowettbewerb statt. Neben der Kölnischen Rundschau, der Kölnmesse ('Tag des Gartens') und eben der RheinEnergie unterstützt diesen erstmals der neue Partner PIXUM. Und PIXUM schafft für Fotografen ein ganz besonderes Erlebnis bei den Lichtern: Auf zwei großen Fototürmen werden Plätze an interessierte Fotografen verlost. Näheres hierzu erfahren Sie in den kommenden Wochen über die Medien.



Zusätzliches Begrüßungsfeuerwerk DEVK

Die Freude ist groß, dass nach zweijähriger Pause der Sponsor, die DEVK- Versicherung, wieder mit dabei ist. Die erneute Teilnahme des Unternehmens beinhaltet auch einen zusätzlichen Augenschmaus für die Besucher der Veranstaltung: Das Dach des DEVK- Firmengebäudes wird durch die Firma WECO pyrotechnisch in Szene gesetzt. Somit finden nicht fünf, sondern sechs Begrüßungsfeuerwerke entlang des Kölner Rheinufers statt.



Kartenvorverkauf

Viele Bereiche an Land und etliche Schiffe sind bereits seit Monaten ausverkauft. Für Spätentschlossene sind derzeit noch einige wenige Schiffe buchbar. Von einem einfachen Angebot (inkl. Tellergericht) bis hin zu einer umfangreichen all- inklusive Versorgung mit Blick aus der ersten Reihe sind aktuell noch verschiedenste Kategorien buchbar. Infos hierzu gibt es auf www.koelner-lichter.de unter der Rubrik "Schifffahrtskarten 2017".



Auch gibt es noch diverse Angebote an Land, so z. B. Tickets für den Hohenzollern- Balkon oder auch für diverse Parties und Locations, wie z. B. das Rheinloft Cologne oder den Kölnsky. Genauere Infos hierzu findet man unter den Rubriken "Beste Sicht- Festland" und "Parties und Locations".



Infos zu den Kölner Lichtern gibt es unter www.koelner-lichter.de oder telefonisch unter 0 21 71- 38 01.





